Cambios de tuberías en avenida Pablo VI: Así avanzan los trabajos por los hundimientos

Dos hundimientos registrados en la avenida Pablo VI, en la zona 7 de Mixco, obligan a efectuar trabajos de reparación en dos puntos de esta vía, donde las cuadrillas sustituirán parte de la tubería de aluminio que se encuentra debajo de la superficie.

La intervención contempla la instalación de cuatro tubos de mayor resistencia en los sectores afectados. Según Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, los trabajos buscan solucionar los daños y reducir el riesgo de nuevos problemas en estos puntos.

Las reparaciones se concentran debajo de la calle. Las cuadrillas deben retirar parte de la tubería existente y colocar los nuevos conductos antes de comenzar la recuperación de la superficie de la avenida.

Los trabajos se suman a otras intervenciones ejecutadas en el mismo sector. De acuerdo con información proporcionada durante la supervisión, a lo largo de aproximadamente un kilómetro de la avenida Pablo VI ya se han instalado alrededor de 75 tubos de 60 pulgadas.

El último hundimiento de características similares en esta vía se registró hace aproximadamente dos años, según la información proporcionada en el lugar.

Actualmente, las cuadrillas concentran los trabajos frente a las casas 35 y 17. La nueva infraestructura sustituirá la tubería de aluminio por conductos con mayor capacidad para soportar las cargas generadas por los vehículos que circulan por la avenida.

Después de instalar la nueva tubería, las cuadrillas deberán reponer la superficie para restablecer las condiciones de circulación en los tramos intervenidos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una fecha estimada para concluir los trabajos y rehabilitar por completo los sectores afectados de la avenida Pablo VI.

Los trabajos para reparar los daños causados por el colapso de tuberías en la avenida Pablo VI, en la zona 7 de Mixco, avanzan. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Comuna detalla cómo avanzan trabajos