IGSS anuncia cierre de consultas externas y oficinas administrativas el lunes 29 de junio

El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) informó a los afiliados, pensionados y beneficiarios que las oficinas administrativas y las consultas externas en todo el país permanecerán cerradas el lunes 29 de junio, debido al traslado del asueto por el Día del Ejército.

La institución indicó que la atención se reanudará con normalidad el martes 30 de junio.

El IGSS agregó que los servicios de Emergencia de los hospitales y la atención de 24 horas en consultorios y unidades periféricas funcionarán con normalidad durante el asueto.

El asueto por el Día del Ejército generará un fin de semana largo en Guatemala. Aunque la fecha oficial se conmemora el 30 de junio, este año será trasladada al lunes 29.

El 16 de abril del 2020, la Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto la disposición que permitía trasladar los asuetos correspondientes al 1 de mayo y al 20 de octubre, por lo que el único asueto que puede modificarse es el del 30 de junio, Día del Ejército.

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El 30 de junio es asueto oficial en Guatemala, según lo establece el artículo 127 del Código de Trabajo.

La fecha recuerda la participación de las Fuerzas Armadas en el movimiento militar de 1871.

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