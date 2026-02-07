Imágenes: Aeroclub de Guatemala celebra su 71 aniversario con show aéreo internacional

Profesionales deleitaron a los asistentes en Iztapa con acrobacias aéreas y paracaidismo.

En el show participaron pilotos experimentados. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)

En el show participaron pilotos experimentados. (Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)

Pilotos nacionales e internacionales participaron en el show aéreo conmemorativo del 71 aniversario del Aeroclub de Guatemala, celebrado en Iztapa, Escuintla, donde acróbatas aéreos y paracaidistas ofrecieron un espectáculo cargado de adrenalina y precisión, en una jornada diseñada para todo público.

Durante la actividad se presentaron reconocidos pilotos internacionales que destacaron por sus maniobras y exhibiciones aéreas.

Entre ellos figuró Melissa Burns, de Estados Unidos, quien voló un Edge 540; Artur Kielak, de Polonia, a bordo de un Extreme Air; Maurizio Perissinotto, de Italia, con un Lancair IV; y Scott Farnsworth, de Estados Unidos, quien pilotó un Albatros L-39.

Asimismo, participó el equipo Red Line Airshows, de Estados Unidos, con una aeronave Van’s RV-8, además de la acróbata aérea Roberta Mancino, y el equipo Gravity Skydive, responsable de los saltos de paracaidismo que formaron parte del espectáculo.

También se contó con la participación de pilotos del Ejército de Guatemala.

El show aéreo formó parte de las actividades con las que el Aeroclub de Guatemala celebró 71 años de trayectoria, promoviendo la aviación deportiva y recreativa, y acercando esta disciplina a la población.

(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)
(Foto Prensa Libre: Cortesía de Roberto Andrés Domínguez)

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

William Oliva

Periodista de Prensa Libre especializado en Actualidad Internacional y Periodismo Digital con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de William Oliva

