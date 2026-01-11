Imágenes: Así avanza la instalación de pasarela en la calzada Aguilar Batres

Imágenes: Así avanza la instalación de pasarela en la calzada Aguilar Batres

Autoridades informan que trabajos continuarán desde la noche de este domingo hasta la madrugada de mañana, lunes.

Calzada Aguilar Batres

El tránsito vehicular fluye con normalidad en la calzada Aguilar Batres. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Los trabajos para la instalación de una nueva pasarela en la calzada Aguilar Batres continúan, informaron autoridades municipales.

Se tiene previsto que este domingo 11 de enero sigan los trabajos en la 38 calle de esa calzada.

Autoridades dijeron que se aprovecharán las horas de la noche y madrugada para los respectivos trabajos.

Por el momento, el paso vehicular está libre y no se reporta ninguna dificultad para transitar.

La Policía Municipal (PMT) de Villa Nueva informó que ayer se trabajó desde las 19 horas hasta las 5 horas de este domingo para avanzar con la estructura.

La calzada Raúl Aguilar Batres es una de las principales arterias de la capital y el área metropolitana.

La PMT de Villa Nueva advirtió de un aumento de vehículos a partir de este lunes 12 de enero, por el inicio de clases en varios planteles del país.

Pasarela Aguilar Batres
(Foto Prensa Libre: Esbin García)
(Foto Prensa Libre: Esbin García)
(Foto Prensa Libre: Esbin García)
(Foto Prensa Libre: Esbin García)

