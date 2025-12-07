Imágenes del derrumbe en el km 61 del libramiento de Chimaltenango

Imágenes del derrumbe en el km 61 del libramiento de Chimaltenango

Un nuevo derrumbe en el libramiento de Chimaltenango obliga a cerrar parcialmente la vía en el kilómetro 61, según confirmó Provial.

Libramiento Chimaltenango derrumbe

Provial reporta un nuevo derrumbe en el Libramiento de Chimaltenango, el cual interrumpe el paso vehicular en el carril derecho en dirección a la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Fernando Magzul).

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó este 7 de diciembre sobre un nuevo derrumbe en el libramiento de Chimaltenango.

Brigadas de esa institución regulan el paso en el kilómetro 61, ya que los escombros y el lodo obstruyen el carril derecho, lo cual podría provocar congestionamiento vehicular.

Además, se recomienda conducir con precaución en el área, porque el obstáculo está ubicado cerca de una curva.

El carril derecho en dirección a la capital permanece cerrado.

Las autoridades coordinan acciones de limpieza para restablecer el paso vehicular en uno de los tramos más transitados del occidente.

Libramiento Chimaltenango derrumbe
Brigadas de Provial regulan el tránsito en el kilómetro 61 del Libramiento de Chimaltenango por un nuevo derrumbe hacia la capital. (Foto Prensa Libre: Fernando Magzul).
(Video Prensa Libre: Fernando Magzul).

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Fernando Magzul

Periodista de Prensa Libre y Guatevisión con 19 años de experiencia. Especializado en radio, prensa escrita, medios digitales y televisión.

ARCHIVADO EN:

Chimaltenango Derrumbes en el Libramiento de Chimaltenango Libramiento de Chimaltenango Ruta Interamericana Tendencias nacionales 
