Imágenes del derrumbe en el km 61 del libramiento de Chimaltenango

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó este 7 de diciembre sobre un nuevo derrumbe en el libramiento de Chimaltenango.

Brigadas de esa institución regulan el paso en el kilómetro 61, ya que los escombros y el lodo obstruyen el carril derecho, lo cual podría provocar congestionamiento vehicular.

Además, se recomienda conducir con precaución en el área, porque el obstáculo está ubicado cerca de una curva.

El carril derecho en dirección a la capital permanece cerrado.

Las autoridades coordinan acciones de limpieza para restablecer el paso vehicular en uno de los tramos más transitados del occidente.

Brigadas de Provial regulan el tránsito en el kilómetro 61 del Libramiento de Chimaltenango por un nuevo derrumbe hacia la capital. (Foto Prensa Libre: Fernando Magzul).

(Video Prensa Libre: Fernando Magzul).

Brigadas de Provial en regulación vehicular por derrumbe en el km. 60.9 de ruta Interamericana CA-1 Occidente (Libramiento de Chimaltenango). Obstruye carril derecho hacia el oriente.



