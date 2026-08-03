Incendio en barranco de la zona 7 afecta el tránsito y obliga a utilizar rutas alternas

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Incendio en barranco de la zona 7 afecta el tránsito y obliga a utilizar rutas alternas

Un incendio en un barranco entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7 capitalina, provoca complicaciones en el tránsito del Anillo Periférico debido al humo y al despliegue de cuerpos de socorro.

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Bomberos Municipales combaten un incendio en un barranco entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7, mientras el humo reduce la visibilidad en el Anillo Periférico y las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas. (Foto Prensa Libre: CBM)

Bomberos Municipales combaten un incendio en un barranco entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7, mientras el humo reduce la visibilidad en el Anillo Periférico y las autoridades recomiendan utilizar rutas alternas. (Foto Prensa Libre: CBM)

Un incendio en un área verde de un barranco entre las colonias Bethania y Madre Dormida, zona 7 de la capital, obligó este lunes 3 de agosto a las autoridades a emitir una alerta para los automovilistas debido a la reducción de la visibilidad por el humo y a la presencia de unidades de emergencia en el Anillo Periférico.

El director de Comunicación de Emetra, Amílcar Montejo, informó que agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) mantienen una alerta preventiva mientras Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios trabajan para controlar el siniestro, que representa un riesgo para sectores habitacionales cercanos.

"El incendio se registra en un área verde de un barranco entre la colonia Bethania y la colonia Madre Dormida, en la zona 7. La amenaza está en que se encuentra cerca de áreas habitacionales, por lo que Bomberos Municipales y Bomberos Voluntarios unen esfuerzos para combatir este siniestro", indicó Montejo.

Debido a las labores de los cuerpos de socorro, los bomberos utilizan el carril derecho del Anillo Periférico, en el tramo comprendido entre el puente El Incienso y el puente Bethania, situación que afecta la circulación vehicular.

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Piden utilizar rutas alternas

Las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector mientras continúan las labores para sofocar el incendio.

Quienes se dirijan hacia la Universidad de San Carlos de Guatemala, la calzada Roosevelt, la calzada San Juan, la colonia Centroamérica o El Naranjo pueden optar por rutas alternas desde el centro de la ciudad.

Entre las opciones sugeridas figuran la calle Martí, el Periférico hacia la avenida Elena, la avenida Centroamérica y el Centro Histórico. Asimismo, por la avenida del Cementerio es posible acceder a la zona 7, El Trébol y conectar con la calzada San Juan, la calzada Roosevelt o continuar hacia la calzada Raúl Aguilar Batres.

Montejo pidió la colaboración de los automovilistas para facilitar el desplazamiento de las unidades de emergencia y reducir los riesgos mientras se controla el incendio.

Humo reduce visibilidad

El vocero de los Bomberos Voluntarios, Fernando Arévalo, informó que la columna de humo es perceptible en colonias aledañas a la península Bethania, por lo que exhortó a los conductores a extremar las precauciones para disminuir el riesgo de accidentes.

Además, solicitó a los propietarios de vehículos estacionados en las rutas de acceso de las unidades contra incendios que los retiren para facilitar las maniobras de los socorristas.

Arévalo explicó que esta medida permitirá agilizar las labores de combate del fuego, debido a que varias viviendas se encuentran en riesgo por la cercanía del incendio.

CONRED coordina respuesta

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que coordina la atención del incendio registrado en la 31 avenida, entre las colonias Madre Dormida y Bethania, por medio de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (Comred).

En las acciones participan Bomberos Voluntarios, Bomberos Municipales, Cruz Roja Guatemalteca y otras instituciones del Sistema Conred, que trabajan de forma conjunta para liquidar el incendio y proteger a la población.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para ceder el paso a las unidades de emergencia y conducir con precaución debido a la reducción de carriles en el Anillo Periférico, después del puente El Incienso, en dirección al puente El Naranjo.

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ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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