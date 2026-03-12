Incendio en colonia el Amparo II, zona 7, deja al menos 400 damnificados

Incendio en colonia el Amparo II, zona 7, deja al menos 400 damnificados

Familias afectadas por un incendio en la zona 7 piden ayuda para reconstruir sus viviendas.

FAMILIAS AFECTADAS POR INCENDIO EN AL AMPARO II

Más de 40 viviendas quedaron destruidas por incendio en colonia El Amparo II. (Foto Prensa Libre: Moisés Xec)

Tras el devastador incendio que arrasó decenas de viviendas en el sector Los Eucaliptos, en la 31 avenida final y 39 calle, zona 7, colonia El Amparo II, los vecinos afectados comenzaron desde tempranas horas de este jueves 12 de marzo a retirar los escombros y las cenizas que dejó el siniestro.

Las familias comenzaron las labores de limpieza con la esperanza de empezar de nuevo y reconstruir sus hogares, luego de la tragedia que dejó más de 40 viviendas afectadas.

Algunos vecinos expresaron que lo perdieron todo y ahora solicitan apoyo para comenzar la reconstrucción de sus viviendas.

Otros afectados afirmaron que, en medio de la emergencia, varias personas aprovecharon la evacuación para robar pertenencias de quienes abandonaron sus casas para ponerse a salvo del fuego.

El comité de vecinos de Los Eucaliptos confirmó que al menos 400 personas resultaron afectadas por el incendio.

Además, 43 viviendas fueron declaradas pérdida total y cuatro heridos fueron trasladados a centros asistenciales.

A esto se suma la suspensión del servicio eléctrico y del suministro de agua entubada en todo el asentamiento, lo que complica aún más la situación de las familias damnificadas.

Este jueves, personal de la Municipalidad y del Ministerio de Desarrollo Social trabaja en el área afectada para efectuar evaluaciones y coordinar la asistencia para los afectados.

Una de las afectadas narró cómo las familias perdieron sus pertenencias, por lo que hizo un llamado a las autoridades para que las ayuden a reconstruir sus viviendas.

Afirmó: No tienen zapatos, no tienen camas, está calcinado todo.

Otra de las afectadas indicó que evacuó su casa por temor a las llamas, situación que fue aprovechada por malhechores para robar pertenencias.

