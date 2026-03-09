Tragedia en San Miguel Chicaj: dos bomberos forestales mueren al combatir un incendio

Tragedia en San Miguel Chicaj: dos bomberos forestales mueren al combatir un incendio

Mueren dos brigadistas en incendio forestal en aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

MUEREN DOS BOMBEROS FORESTALES EN SAN MIGUEL CHICAJ

Agentes de la PNC apoyan en la labores de búsqueda de dos bomberos forestales en la aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó del fallecimiento de dos integrantes de la brigada de Rabinal, Baja Verapaz.

Explicó que ambos bomberos forestales perdieron la vida cuando combatían un incendio en la aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

Se trata de Edvin Armando García Sucup y César Augusto Pérez García.

Según medios locales, el sábado 7 de marzo ambos bomberos desaparecieron cuando apoyaban las tareas para sofocar el incendio forestal.

Añadieron que pobladores también se unieron a las labores de búsqueda de las víctimas.

En imágenes compartidas se observa la magnitud del incendio donde los bomberos perdieron la vida.

El 24 de enero recién pasado, el bombero forestal Diego Fernando Guzmán Rodríguez falleció mientras participaba en las labores de control de un incendio forestal en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango.

Para leer más: Bomberos forestales narran cómo es estar cerca del peligro mientras combaten las llamas

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

