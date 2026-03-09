Tragedia en San Miguel Chicaj: dos bomberos forestales mueren al combatir un incendio

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó del fallecimiento de dos integrantes de la brigada de Rabinal, Baja Verapaz.

Explicó que ambos bomberos forestales perdieron la vida cuando combatían un incendio en la aldea Chupel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz.

Se trata de Edvin Armando García Sucup y César Augusto Pérez García.

Según medios locales, el sábado 7 de marzo ambos bomberos desaparecieron cuando apoyaban las tareas para sofocar el incendio forestal.

Añadieron que pobladores también se unieron a las labores de búsqueda de las víctimas.

En imágenes compartidas se observa la magnitud del incendio donde los bomberos perdieron la vida.

El 24 de enero recién pasado, el bombero forestal Diego Fernando Guzmán Rodríguez falleció mientras participaba en las labores de control de un incendio forestal en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango.

