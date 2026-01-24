Guatemala
Brigadista de Conred muere durante el combate de un incendio en Huehuetenango
Pérdida en cumplimiento del deber enluta al sistema nacional de respuesta a desastres.
Cuerpos del Ejército de Guatemala apoyaron a recuperar el cuerpo del brigadista Diego Fernando Guzmán Rodríguez mientras combatía un incendio forestal en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango. (Foto: Prensa Libre, Redes sociales)..
En cumplimiento de su labor como integrante de la Brigada de Respuesta Inmediata (BRI), Diego Fernando Guzmán Rodríguez falleció el pasado miércoles 24 de enero mientras participaba en las labores de control de un incendio forestal en el caserío Tojchej, aldea Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango.
Según confirmó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el brigadista perdió la vida al quedar atrapado entre las llamas, durante las acciones de supresión del siniestro forestal que durante la semana ha afectado la zona boscosa de ese lugar, en el occidente del país.
“Informamos con profundo pesar el fallecimiento de un integrante de la Brigada de Respuesta Inmediata, quien en cumplimiento del deber combatía el incendio registrado en Tojchej, Palajachuj, San Sebastián, Huehuetenango. Paz a su memoria y solidaridad con su familia y compañeros”, señaló el comunicado oficial de CONRED.
Rescate y apoyo interinstitucional
El cuerpo de Guzmán Rodríguez fue recuperado por elementos de la Brigada Humanitaria y de Rescate del Ejército de Guatemala, quienes brindaron apoyo en la recuperación del socorrista y en las labores de contención del fuego.
A través de sus canales oficiales, el Ejército de Guatemala expresó su solidaridad con la familia, compañeros y seres queridos del brigadista fallecido, resaltando su entrega al servicio de la población y su compromiso con la protección de los recursos naturales.
Otros casos similares
- Abril de 2025: el bombero voluntario Javier Armando Castillo Márquez, de 35 años, falleció al caer desde un paredón de aproximadamente 50 metros, mientras combatía un incendio forestal en el kilómetro 9.2 de la ruta al Atlántico. Pertenecía a la Brigada Especial de Rescate del Cuerpo Voluntario de Bomberos.
- Marzo de 2022: en Chiché, Quiché, Maximiliano Ventura, miembro de la Brigada de Respuesta a Incendios Forestales de Conred, murió a causa de las quemaduras sufridas al quedar atrapado por el fuego. Otros tres brigadistas resultaron heridos.
- Mayo de 2019: Vicente Julajuj Cortez, de 41 años, lideraba una brigada en Las Cruces, Petén. Falleció por un golpe de calor mientras sofocaba un incendio forestal. Era originario de Sololá.
