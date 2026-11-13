Inician trabajos para ampliar a cuatro carriles tramo de la CA-9 Norte, de El Rancho hacia Teculután

Este viernes 13 de noviembre se inauguraron los trabajos para la ampliación a cuatro carriles de la ruta que comunica El Rancho, El Progreso, con Teculután, Zacapa, proyecto que contará con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la cooperación española.

La obra fue adjudicada por Q990 millones al Consorcio Vías Terrestres del Atlántico, que llevará a cabo la construcción del tramo de 32 kilómetros que comunica estas localidades por esta ruta.

Según se dio a conocer, a lo largo de este tramo también se llevarán a cabo otros trabajos, como la sustitución de 6 puentes que tienen más de 50 años de antigüedad y cuya capacidad es igual o menor a 50 toneladas.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, indicó que estos puentes serán sustituidos por puentes gemelos, debido a que la vía será ampliada a cuatro carriles. Estas estructuras tendrán una capacidad de soporte de 70 toneladas, con la finalidad de soportar el peso constante del transporte pesado que circula por esta vía.

Durante el acto se indicó que la intervención de la ruta beneficiará a más de 350 mil habitantes de El Progreso y Zacapa.

“Este es el inicio de una obra estratégica para conectividad y la competitividad para el desarrollo de Guatemala y pocas obras reflejan esa importancia como lo hace esta ampliación de la CA-9 Norte ya que es un corredor estratégico que conecta centros productivos, empresas y comunidades con los principales puertos del atlántico del país”, afirmó María José Jarquín, representante del BID en Guatemala.

Por su parte María Clara Girbau, Embajadora de España, resaltó el esfuerzo conjunto entre Guatemala y España para lograr el financiamiento que permitirá el desarrollo del corredor de la CA 9 Norte en su primer tramo, el Rancho-Mayuelas, ejecutado conjuntamente con el BID.

"Esto es el inicio de las siguientes etapas y eso es incluso más importante, un proyecto fundador que va a llegar en el futuro hasta Puerto Barrios. Esta operacion tiene además un significado especial para la cooperación entre nuestros paises, constituye un primer crédito soberano concedido por el Fondo a Guatemala, reflejando la

confianza de España en las instituciones guatemaltecas y en el potencial transformador de una inversión pública de calidad"afirmó la embajadora.

Sobre la importancia de la obra, la ministra de Comunicaciones explicó que será fundamental para el desarrollo de Guatemala, ya que por esta ruta circula más del 60% de las mercancías de exportación.

“Esta obra es una apuesta al crecimiento económico de la región a conectar las regiones y tener esa transitabilidad con seguridad para uno de los puertos más importantes del país. Para el ministerio de comunicaciones es muy importante el desarrollo de esta obra”, afirmó Zea.

Además de la construcción de este tramo, el Ministerio de Comunicaciones tiene previsto ampliar la ruta que de Teculután conduce a Mayuelas, Zacapa. También se llevará a cabo la ampliación de la ruta de Mayuelas hacia Puerto Barrios, con la finalidad de establecer un corredor para mejorar la rapidez y el tránsito de mercaderías.

Según indicó la funcionaria, ya está en curso la fase de contratación del tramo de Teculután a Mayuelas y, con el apoyo del Gobierno de Taiwán, se llevará a cabo la licitación para los estudios de Mayuelas hacia Puerto Barrios, aseguró la titular de la cartera de Comunicaciones.

Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo también resaltó la importancia de comenzar estos trabajos, que contribuirán en gran manera al desarrollo económico, no solo de esta región, sino de todo el país, aseguró.

“Hoy se está comenzando la ampliación de la carretera de cuatro carriles hasta Puerto Barrios y eso es lo que va a ir desarrollándose en el tiempo. La importancia de esta intervención en sí misma, yo creo que tanto la embajadora Chirbao, como la señora Jarquin, la ministra, lo han dicho muy claramente, cuál es su implicación en el tránsito de vehículos que pasan por acá, en el beneficio a la población que van a tener, su importancia en el comercio”, afirmó.

El mandatario también aseguró que este proyecto tiene un gran vínculo con otros proyectos de importancia que está desarrollando el Ejecutivo.

“Vincúlenlo con la recuperación del tren que está sucediendo ya con la primera línea que va desde Puerto Quetzal hasta Escuintla y que seguirá con una línea que va desde Puerto Barrios hasta Los Amates probablemente. Esta última está todavía en negociación. Todo lo anterior que hemos discutido está ya firmado y en construcción. Vincúlenlo con la ampliación, con la nueva interconexión ferroviaria que vamos a tener con México entre San Marcos y Chiapas. Vincúlenlo con la inversión que se está haciendo en la renovación de la red de aeródromos en el país para poder mejorarla y optimizarla”, aseguró el mandatario.