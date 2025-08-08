Insivumeh detalla cómo estará el clima en Guatemala el fin de semana del 9 y 10 de agosto 

Comunitario

Insivumeh detalla cómo estará el clima en Guatemala el fin de semana del 9 y 10 de agosto 

Insivumeh prevé lluvias dispersas y actividad eléctrica del sur al centro del país para este fin de semana en Guatemala.

Guatemala tendrá ambiente cálido y posibilidad de lluvias el 9 y 10 de agosto. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este sábado 9 y domingo 10 de agosto se esperan condiciones de poca nubosidad, alternando con cielos parcialmente nublados, ambiente cálido y húmedo.

Además, se prevén lluvias dispersas acompañadas de actividad eléctrica en la tarde y noche, especialmente en regiones del sur al centro del país.

En la meseta central —incluidos el altiplano central y occidental—, se esperan áreas con neblina en las primeras horas de la mañana, seguidas de cielos parcialmente nublados y ambiente cálido y húmedo. Las lluvias con actividad eléctrica se concentrarán en horas de la tarde y noche.

Las regiones del Pacífico tendrán condiciones similares de nubosidad parcial, con incremento de nubes en la tarde y noche que favorecerá lluvias dispersas y actividad eléctrica, principalmente en la bocacosta y el suroccidente.

El viento será de ligero a moderado, según el Insivumeh.

En la región norte (Petén), Alta Verapaz, el Caribe, la Franja Transversal del Norte, el Motagua y los valles del oriente, las mañanas iniciarán con neblina en algunos sectores, seguidas de cielos parcialmente nublados y ambiente cálido y húmedo.

La Conred recomienda a la población evitar exponerse en áreas abiertas durante tormentas eléctricas, no cruzar ríos crecidos y atender las indicaciones de las autoridades locales para prevenir incidentes.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

