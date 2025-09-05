Inundaciones en Escuintla: 25 viviendas dañadas y pozos contaminados por desborde del río Coyolate

Pese a la inundación, pobladores decidieron no ir a albergues por temor al robo de sus pertenencias.

Conred inundaciones Escuintla rio Coyolate

La Conred reporta 25 personas damnificadas en Nueva Concepción, Escuintla, tras la inundaciones de sus viviendas, a causa del desborde del río Coyolate. (Foto Prensa Libre: Conred).

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta el aumento en el nivel del cauce del río Coyolate, tras las fuertes lluvias registradas en Escuintla.

Un total de 25 damnificados y 25 viviendas con daños moderados son reportados por la Conred.

Además, se registran 25 pozos contaminados en Trocha 10, Nueva Concepción, Escuintla, lo cual fue notificado al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

Las autoridades aseguran que 94 personas requieren ayuda humanitaria.

Le podría interesar: Lluvias recientes causan deslizamientos, inundaciones y daños en viviendas en Guatemala

No obstante, los pobladores decidieron no autoalbergarse por temor al robo de sus pertenencias, pese a que sus viviendas resultaron inundadas.

Personal municipal afirma que podría habilitar un albergue si incrementa el nivel del río.

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Conred Escuintla Inundaciones en Guatemala Lluvias en Guatemala 
