Lanzan campaña “Abre Tu Corazón” para adoptar a niños de más de 7 años y otras condiciones prioritarias

Hay 266 niños en mayores de 7 años o en condiciones prioritarias para adopción según el CNA. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La campaña se lanzará el lunes 12 de octubre por el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), la organización “Cambiando la forma en que cuidamos”, (Changing The Way We Care) y el Refugio de la niñez.

Se difundirá en todo el país con el propósito de informar, sensibilizar y promover la adopción de 266 niñas, niños y adolescentes que forman parte de las adopciones prioritarias como:

Niños y niñas mayores de 7 años

Grupos de hermanos

Adolescentes (de 13 a 17 años)

Niños y niñas con necesidades especiales.

Erick Cárdenas, director del CNA expuso que el 95% de las familias interesadas en adoptar prefieren que sean bebés, niños entre cero y seis años, y saludables. Sin embargo, dijo que “es importante resaltar que la adopción es como la llegada de un hijo o hija biológico, no se escogen las características del niño que nace”.

Por esta razón, tanto el CNA como el resto de entidades, invita a las familias a abrir su corazón para considerar la adopción de niñas y niños que independientemente de su edad siguen siendo niños y anhelan tener una familia, comentó.

Proceso para adopción de un niño prioritario

La familia interesada en adoptar debe participar en un taller informativo en línea, las personas interesadas realizan su inscripción ingresando a la página electrónica del CNA.

Las futuras familias deberán presentar o llenar nueve requisitos:

Llenar la solicitud con información general de solicitantes en el sitio electrónico de CNA Certificación de partida de nacimiento Certificación del asiento de registro del DPI Copia legalizada del DPI Carencia de antecedentes penales Certificación de partida de matrimonio o unión de hecho Constancia de empleo o ingresos económicos Certificaciones de salud Fotografías recientes

Según explica el CNA, quienes pueden adoptar son hombre y mujer unidos en matrimonio, hombre y mujer en unión de hecho declarada ante el Registro Nacional de Personas (Renap), y personas solteras.

También se puede obtener información por medio del teléfono 2415-1600 y redes sociales del CNA.

Entre los niños a cargo de CNA está Orlando, de 11 años. Es reconocido como un niño alegre, corre, juega y comparte con otros menores, indicó el director del Consejo. Sin embargo, en forma frecuente pregunta a los cuidadores del hogar de protección cuándo llegarán sus padres adoptivos. “Su sueño es salir del hogar de la mano de un papá o una mamá”, comentó Cardenas.

Como Orlando, hay muchos niños, niñas y adolescentes con esa ilusión.

¿Cómo se declara adoptable a un niño, niña o adolescente?

El CNA explica el proceso para declarar a un menor de edad adoptable:

Cuando un niño o una niña es abandonado por su familia, el Juez de niñez y adolescencia decide que el niño sea cuidado en un hogar de abrigo público o privado o en una familia temporal de la Secretaria de Bienestar Social (SBS).

El Juez ordena a la Procuraduría General de la Nación (PGN), que realice una investigación para determinar si existe un familiar que pueda responsabilizarse del menor.

El control, y tiempo que tarde la investigación depende de la PGN y del Juez.

Agotada la investigación, el Juez declara la adoptabilidad del niño y debe notificar al CNA.

Solo después de esa notificación el CNA podrá iniciar los procedimientos para integrar al niño en una familia adoptiva.

A la fecha, 275 menores de edad han sido declarados adoptables, de ellos 266 tienen perfil prioritario, y 9 son de otra condición de edad, salud o pendiente de su examen de salud.

Del grupo prioritario por las condiciones antes mencionadas, 30.18% corresponden a grupos de hermanos, 32% a menores con discapacidad médica o intelectual y 34.55% por edad (ser mayores de 7 años), según datos del Consejo.