Las cinco claves para entender la importancia del Parque Arqueológico Tak’alik Ab’aj

El 18 de septiembre de 2023, el Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj, ubicado en el municipio de El Asintal, en Retalhuleu, fue inscrito en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

El reconocimiento internacional que obtuvo el parque hace tres años resalta no solo el valor excepcional del lugar por su importancia histórica, sino también su relevancia para comprender las culturas olmeca y maya.

Tak’alik Ab’aj significa «Piedra Parada» en lengua k’iche’ y se presume que sus orígenes se remontan a hace unos tres mil años, aproximadamente entre el 800 a. C. y el 900 d. C.

Su núcleo abarca aproximadamente 15.38 hectáreas, pero investigaciones recientes señalan que la extensión de la antigua metrópoli superaba las 650 hectáreas.

Estas son cinco claves para entender la importancia del Parque Arqueológico Nacional Tak’alik Ab’aj:

1. Epicentro cultural

La importancia del parque radica en que fue un lugar de contacto con la civilización olmeca durante el periodo Preclásico Medio. Además, el asentamiento fue escenario de varios procesos de transición cultural que permitieron la incorporación de elementos de la cultura maya durante el periodo Preclásico Tardío.

2. Ubicación

Tak’alik Ab’aj se encuentra a casi 600 metros sobre el nivel del mar. Debido a su ubicación, sus antiguos habitantes desarrollaron obras interesantes, como el denominado «Canal de David».

Se trata de una estructura de 13 metros de longitud que cuenta con un sistema diseñado para drenar el agua pluvial.

3. Centro económico

Gracias a su posición geográfica, el lugar fue un punto importante para los intercambios comerciales, principalmente por su conexión con rutas de larga distancia.

En aquella época, el asentamiento facilitó el flujo de materias primas y productos que provenían del istmo de Tehuantepec, en el sur de México, y de otros territorios, como el actual El Salvador.

4. Riqueza arquitectónica

El parque albergaba alrededor de 94 edificios y 407 esculturas de piedra en su núcleo urbano. Estos vestigios evidencian una variedad de estilos y representaciones, entre los que se encuentran los olmecas, mayas, zoomorfos, barrigones, costeros y locales.

5. Tesoros arqueológicos

Gracias a las numerosas investigaciones arqueológicas, se han encontrado en el parque importantes vestigios relacionados con las culturas olmeca y maya.

Entre ellos destacan esculturas de piedra, cabezas ceremoniales y la denominada «Ombligo-Mux», una cuenca de piedra construida durante la época olmeca que, según la información disponible, habría servido como reloj solar, calendario y observatorio.

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