Las multas de Tránsito aumentan 38%; motoristas encabezan las sanciones y ya son la mitad del parque vehicular

Las multas impuestas por el Departamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) durante los primeros cinco meses de este año aumentaron un 37.8%, en comparación con las aplicadas a conductores en el mismo período del 2025.

Según el registro del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de la PNC, entre enero y mayo pasados se impusieron 75 mil 858 multas a vehículos de todo tipo, 20 mil 721 más que las contabilizadas el año anterior.

En el informe, los motoristas acumulan la mayor cantidad de infracciones: 61%. Les siguen los camiones, con 11%; los automóviles, con 9%; los pickups, con 8%; las camionetas, con 6%, y otros vehículos, con 5%.

En el 2025, las multas a motociclistas también estuvieron en el primer lugar de la lista, pues representaban el 52%, por delante de los automóviles, que acumularon el 13%; los camiones y los pickups figuraron cada uno con 11%, y el resto de los vehículos representó el 13%.

Que los motoristas sean los más multados guarda relación con la cantidad de automotores registrados. La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reporta que uno de cada dos vehículos que circulan por las calles y carreteras del país es una motocicleta.

Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la PNC, señaló que la motocicleta es el medio de transporte más utilizado. En el 2020 circulaban 1.73 millones y, en el 2026, el parque vehicular asciende a 3.2 millones, lo que representa un crecimiento del 85%. De esa cuenta, es el vehículo con mayor incidencia en hechos de tránsito.

¿Por qué multan?

Las principales infracciones están relacionadas con la licencia de conducir. Entre enero y mayo de este año se impusieron 37 mil 20 sanciones a conductores por no portar el documento durante los operativos; el 68.9% de los casos correspondió a motoristas. Además, de las 15 mil 564 sanciones por conducir sin haber tramitado la licencia, el 75.5% también fue para ese grupo.

Santizo indicó que la multa por conducir sin licencia es de Q400, mientras que manejar con el documento vencido conlleva una sanción de Q300.

Otra de las infracciones que atañe directamente a los motoristas es no portar casco protector. En los cinco meses analizados se impusieron mil 608 multas, cada una por Q500, como lo establece la Ley de Tránsito y su Reglamento.

Sobre este último aspecto, el Estudio de Motocicletas, elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito, indica que, para el 2023, solo el 41% de los conductores de este tipo de vehículo utilizaba casco y que esa práctica era más frecuente en la Ciudad de Guatemala que en los departamentos.

Santizo indicó que, en los operativos que realiza el Departamento de Tránsito de la PNC, también se verifica que el tipo de licencia corresponda al vehículo que conduce la persona. En este caso, 47 motoristas fueron multados.

Añadió que la motocicleta es el vehículo más vulnerable cuando ocurre un hecho de tránsito: existe un 70% de probabilidad de que el conductor y el pasajero sufran alguna lesión, frente al 15% en un vehículo de cuatro ruedas.

El Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito reporta que, en el período analizado, ocurrieron 3 mil 871 hechos de tránsito, en los que estuvieron involucradas 3 mil 231 motocicletas. Como consecuencia, 2 mil 768 personas resultaron lesionadas y 654 fallecieron.

De acuerdo con Santizo, la multa es una medida coercitiva que pretende que las personas tomen conciencia y asuman la responsabilidad al conducir. Sin embargo, lamentó que no siempre se logre ese objetivo, pues los hechos de tránsito representan la principal causa de muerte violenta en el país.

"Al final, lo que se pretende es contener y reducir la siniestralidad, a pesar del crecimiento del parque vehicular", agregó.

Operativos

Las Policías Municipales de Tránsito (PMT) —hay 80 autorizadas— realizan operativos dentro del casco urbano de su jurisdicción, donde pueden imponer multas. El Departamento de Tránsito de la PNC, por su parte, tiene competencia en todo el territorio nacional y puede sancionar en rutas nacionales y centroamericanas, según Santizo.

También se desarrollan acciones interinstitucionales en las que el Departamento de Tránsito se apoya en las PMT para efectuar operativos de rutina, durante los cuales se verifica la documentación de los vehículos y que los conductores no manejen bajo los efectos del alcohol. Asimismo, se ejecutan operativos contra carreras clandestinas de motoristas en áreas como la carretera Interamericana.

Santizo indicó que el tránsito es un sistema codependiente de factores como la infraestructura, las carreteras y el clima, a los que se suman riesgos como la velocidad, el consumo de alcohol, el cansancio, las distracciones al volante y las imprudencias de conductores y pasajeros.

En ese contexto, uno de los principales retos del Departamento de Tránsito es el crecimiento desmedido del parque vehicular frente al recurso humano disponible, que resulta insuficiente para contener y reducir los hechos de tránsito que ocurren a diario.

"Acá es apostarle a la conciencia, a la responsabilidad individual, a que el 90% de los hechos de tránsito se pueden prevenir, porque no son accidentes como tal, sino hechos de tránsito en los que las personas están más expuestas, son más vulnerables y, aun así, no toman precauciones ni previenen el peligro", dijo.

Parte del trabajo que realiza la institución consiste en impartir educación vial a estudiantes en las escuelas, así como desarrollar operativos en las carreteras para prevenir hechos de tránsito.