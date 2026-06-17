Lluvias en Guatemala: pronostican tormentas locales y posible caída de granizo este 17 de junio

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, para este miércoles 17 de junio las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, especialmente en sectores montañosos.

La pronosticadora Ana Pérez explicó que la circulación del viento y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerán la presencia de lluvias durante la tarde y la noche.

Indicó que también se prevé que continúen las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

El monitoreo refleja acumulados altos de lluvia en occidente, el altiplano central y la bocacosta.

Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en el norte y el sur del país. En occidente, las máximas podrían oscilar entre 24 y 26 grados, y en el altiplano central, entre 26 y 28.

Las lluvias acompañadas de actividad eléctrica se esperan en la bocacosta, occidente y el altiplano central, mientras que en el sur se prevén nublados y en el resto del territorio, nubosidad dispersa.

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Durante la noche, las lluvias se concentrarán en las regiones del sur del país y no se descartan precipitaciones importantes en Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa.

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