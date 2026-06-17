Lluvias en Guatemala: pronostican tormentas locales y posible caída de granizo este 17 de junio

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Lluvias en Guatemala: pronostican tormentas locales y posible caída de granizo este 17 de junio

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerá la presencia de lluvias durante la tarde y noche de este miércoles.

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LLUVIAS

Guatemala tendrá ambiente cálido y lluvias este 17 de junio. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

De acuerdo con el pronóstico del Insivumeh, para este miércoles 17 de junio las condiciones atmosféricas son favorables para la formación de tormentas locales severas, con abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo, especialmente en sectores montañosos.

La pronosticadora Ana Pérez explicó que la circulación del viento y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico favorecerán la presencia de lluvias durante la tarde y la noche.

Indicó que también se prevé que continúen las temperaturas cálidas en la mayor parte del territorio nacional.

El monitoreo refleja acumulados altos de lluvia en occidente, el altiplano central y la bocacosta.

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Las temperaturas máximas más elevadas se registrarán en el norte y el sur del país. En occidente, las máximas podrían oscilar entre 24 y 26 grados, y en el altiplano central, entre 26 y 28.

Las lluvias acompañadas de actividad eléctrica se esperan en la bocacosta, occidente y el altiplano central, mientras que en el sur se prevén nublados y en el resto del territorio, nubosidad dispersa.

Para leer más: El Niño reducirá lluvias y elevará temperaturas incluso hasta el 2027

Durante la noche, las lluvias se concentrarán en las regiones del sur del país y no se descartan precipitaciones importantes en Jutiapa, Chiquimula y Santa Rosa.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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