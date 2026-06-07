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Socavamiento afecta tramo en el km 132.5 de ruta a San Jerónimo, Baja Verapaz
El socavamiento en el km 132.5 de Baja Verapaz afecta el paso vehicular y solo un carril permanece habilitado.
La Conred reporta un socavamiento en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 17, en San Jerónimo, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: Conred)
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta un socavamiento en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 17, en San Jerónimo, Baja Verapaz.
Según el reporte, el socavón afecta el paso hacia la cumbre de Santa Elena, y habría ocurrido por las lluvias que se han registrado en el lugar.
Imágenes aéreas muestras parte de la carretera derrumbada, por lo que la movilidad se realiza únicamente por un carril.
Tanto la Conred como Provial han alertado a los conductores para que conduzcan con precaución.
Se indicó que Caminos darán seguimiento a las acciones de respuesta.
#BajaVerapaz Se registra socavamiento en el kilómetro 132.5 de la RN-17, San Jerónimo, Baja Verapaz. La CODRED y Caminos darán el seguimiento a las acciones de respuesta. pic.twitter.com/nYQ5Vq9rcr— CONRED (@ConredGuatemala) June 7, 2026