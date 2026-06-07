Socavamiento afecta tramo en el km 132.5 de ruta a San Jerónimo, Baja Verapaz

Comunitario

Socavamiento afecta tramo en el km 132.5 de ruta a San Jerónimo, Baja Verapaz

El socavamiento en el km 132.5 de Baja Verapaz afecta el paso vehicular y solo un carril permanece habilitado.

|

time-clock

La Conred reporta un socavamiento en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 1, en San Jerónimo, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Conred reporta un socavamiento en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 17, en San Jerónimo, Baja Verapaz. (Foto Prensa Libre: Conred)

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) reporta un socavamiento en el kilómetro 132.5 de la Ruta Nacional 17, en San Jerónimo, Baja Verapaz.

Según el reporte, el socavón afecta el paso hacia la cumbre de Santa Elena, y habría ocurrido por las lluvias que se han registrado en el lugar.

Imágenes aéreas muestras parte de la carretera derrumbada, por lo que la movilidad se realiza únicamente por un carril.

Tanto la Conred como Provial han alertado a los conductores para que conduzcan con precaución.

EN ESTE MOMENTO

CHN prepara modelo para comprar vivienda sin reunir de inmediato el enganche

Right
Captura de video del incidente entre dos conductores registrado en el bulevar Liberación, cerca de El Trébol, en Ciudad de Guatemala.

Tras difusión de video, PNC da seguimiento a incidente entre conductores registrado en bulevar Liberación

Right

Se indicó que Caminos darán seguimiento a las acciones de respuesta.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

ARCHIVADO EN:

Baja Verapaz Conred Lluvias en Guatemala Socavamientos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM