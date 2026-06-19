Los 48 Cantones de Totonicapán exigen respuestas por la fuga de un reo; la PNC investiga el caso

Los 48 Cantones de Totonicapán manifestaron su “profunda preocupación, indignación y rechazo” ante recientes acontecimientos que, según autoridades de esa organización, vulneran la paz y la tranquilidad de la población.

Indicaron que “es deber constitucional del Estado”, por medio de sus instituciones, garantizar la vida, la seguridad y la justicia de todos los habitantes del país.

Remarcaron que la reciente fuga de un privado de libertad del Centro Preventivo para Hombres de la ciudad de Totonicapán “evidencia una grave e inaceptable debilidad, falta de control y presunta negligencia” en los protocolos de custodia y seguridad penitenciaria.

En ese sentido, exigen al gobernador departamental de Totonicapán que, como representante del Ejecutivo, “asuma de forma inmediata su rol de liderazgo en materia de seguridad, coordinando planes de contingencia reales y efectivos”.

A la Policía Nacional Civil (PNC) y al Sistema Penitenciario les solicitaron la inmediata captura del reo prófugo, así como una reestructuración urgente de las estrategias de vigilancia y patrullaje en todo el municipio y departamento.

Al Ministerio Público y a otras autoridades competentes les exigen una investigación exhaustiva, transparente y rigurosa para deducir responsabilidades penales y administrativas contra el personal que se encontraba de turno y cualquier autoridad que, por acción u omisión, haya facilitado la evasión de la justicia por parte del reo.

“Los 48 Cantones nos declaramos en estado de alerta y asamblea permanente. Recordamos a las autoridades que el pueblo de Totonicapán es un pueblo pacífico, pero organizado”, subrayaron.

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Advirtieron que, de no ver acciones concretas, inmediatas y eficaces que devuelvan la certeza de seguridad a sus comunidades, se reservan el derecho de tomar las medidas y acciones amparadas en el Derecho Consuetudinario para resguardar el orden y la justicia en su territorio.

El subcomisario de la PNC, Ovidio Salvador Hernández Ramírez, informó que el 9 de junio, a eso de las 20 horas, recibieron una denuncia sobre una persona que escandalizaba en una aldea, por lo que pobladores pidieron ayuda a la PNC.

El capturado fue identificado como Melvin “N”, de 33 años, quien, según los datos, contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, girada por un juzgado de Chiquimula.

Indicó que el 17 de junio el guardia encargado de la custodia se percató de la fuga y dio la alerta. Ante lo sucedido, agentes efectuaron una inspección minuciosa en la cárcel y en el área urbana de Totonicapán, pero el fugado no ha sido localizado.

Añadió que el Ministerio Público ya procesó la escena donde se habría producido la fuga. Además, el agente que estaba a cargo de la custodia ya fue puesto a disposición de un juzgado.

Afirmó que reorganizaron el esquema de seguridad en el Centro Preventivo de Totonicapán e incrementaron el personal de vigilancia.

También hay una alerta a escala nacional para identificar el paradero del fugado.

El subcomisario indicó que en la referida cárcel no cuentan con cámaras de vigilancia.

Afirmó que alcaldes comunitarios de cuatro zonas han solicitado información sobre la fuga.

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