Manifestación bloquea el paso en el kilómetro 178 de la ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas

Asistencia Turística informa que este lunes 21 de octubre está cerrado el paso en el kilómetro 178.5 de la ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas, en Retalhuleu.

Medios locales indican que el paso de vehículos está interrumpido en ambos sentidos por un grupo de manifestantes.

Añadieron que un grupo de padres de familia solicita recursos económicos para el programa de alimentación escolar.

En el lugar ya se registran largas filas de vehículos en ambos sentidos.

El 15 de octubre también hubo bloqueo en el mismo punto y los inconformes han manifestado que el presupuesto disponible no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, en especial de aquellos que dependen de alimentos durante su jornada escolar.

Las Organizaciones de Padres de Familia han reducido menús o recortan productos por el impacto de la retención del IVA que manda la ley ganadera y eso ha originado la manifestación.



Algunas de las personas afectadas por el bloqueo han decidió caminar para llegar a su destino.

Con información de Victoria Ruiz