Manifestación bloquea el paso en el kilómetro 178 de la ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas

Comunitario

Manifestación bloquea el paso en el kilómetro 178 de la ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas

El paso de vehículos está interrumpido en el km 178 de la ruta al suroccidente, por un grupo de manifestantes.

|

time-clock

BLOQUEO EN PASO CASTILLO ARMAS. 2

Padres de familia bloquean el paso en el km 178.5 de la ruta al suroccidente. (Foto Prensa Libre: Victoria Ruiz)

Asistencia Turística informa que este lunes 21 de octubre está cerrado el paso en el kilómetro 178.5 de la ruta al suroccidente, en el puente Castillo Armas, en Retalhuleu.

Medios locales indican que el paso de vehículos está interrumpido en ambos sentidos por un grupo de manifestantes.

Añadieron que un grupo de padres de familia solicita recursos económicos para el programa de alimentación escolar.

En el lugar ya se registran largas filas de vehículos en ambos sentidos.

EN ESTE MOMENTO

Según las autoridades, se espera que los más de 3 mil agentes sean asignados a investigación criminal, al Departamento de Tránsito y comisarías del departamento de Guatemala donde se concentra la mayor incidencia de criminalidad y homicidios. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Gobernación destina 90% de su presupuesto a nóminas, servicios y alimentos

Right
Darwin Alberto Lucas, primer vice presidente, Nery Rodas Mendez, tercer vice presidente, Roberto Davila Cordova, tercer secretario, Nery Ramos, presidente Csar Augusto Amzquita Del Valle, segundo vice presidente, Raul Antonio Solorzano, segundo secretario Sonia Gutierrez, quinta secretaria, Karina Paz Rosales primera secretaria, Juan Carlos Rivera, cuarto secretaria, la nueva junta directiva la cual fue electa en Sesin plenaria donde Nery Ramos, diputado por el partido Azul, es el nuevo presidente del Congreso y estar acompaado por representantes de los partidos Une, Viva, Cabal, Vos, Bien, Victoria y Winaq. Foto Prensa libre.Erick Avila: 18/01/2024

Oficialismo y oposición en nuevo pulso político por elección de Junta Directiva

Right

El 15 de octubre también hubo bloqueo en el mismo punto y los inconformes han manifestado que el presupuesto disponible no alcanza para cubrir las necesidades básicas de los estudiantes, en especial de aquellos que dependen de alimentos durante su jornada escolar.

Las Organizaciones de Padres de Familia han reducido menús o recortan productos por el impacto de la retención del IVA que manda la ley ganadera y eso ha originado la manifestación.

Algunas de las personas afectadas por el bloqueo han decidió caminar para llegar a su destino.  

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

Con información de Victoria Ruiz

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Alimentación Escolar Bloqueo de carreteras Puente Castillo Armas Ruta al suroccidente 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS