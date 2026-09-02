Manifestación en el km 14 de la ruta al Pacífico impide el ingreso a la ciudad de Guatemala

a Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este miércoles 2 de septiembre un grupo de personas bloquea el paso de vehículos en el km 14 de la ruta al Pacífico, con dirección a la capital.

Dalia Santos, portavoz de la PMT, indicó que se desconoce si también serán bloqueados los carriles con dirección al sur.

Santos añadió que, debido a la manifestación, ya se ve afectado el tránsito hacia San José, Villa Nueva; el distribuidor vial Enrique Tejada y la zona 1 de ese municipio.

Pidió a los automovilistas tomar en cuenta que el paso está interrumpido y usar rutas alternas para llegar a su destino.

Aún se desconoce el motivo de la manifestación, que ya afecta la movilidad hacia la capital desde la ruta al Pacífico.

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Desde el 31 de agosto y el 1 de septiembre, Guatemala ha sido escenario de bloqueos de carreteras, en los que manifestantes se han pronunciado contra el alza de los precios de los combustibles.

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