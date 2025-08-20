Más de dos millones de hectáreas de la Selva Maya en Petén sin resguardo estatal

Comunitario

Más de dos millones de hectáreas de la Selva Maya en Petén sin resguardo estatal

Pese al acuerdo firmado entre Guatemala, México y Belice para preservar el mayor corredor biocultural de Mesoamérica, extensas zonas de la selva petenera no cuentan con una vigilancia efectiva por parte del Estado

Carlos Gómez

|

La ubicación de La Laguna Yaloch se encuentra en el departamento de Petén y en el municipio de Melchor de Mencos, se sitúa dentro de la Reserva de la Biosfera Maya. La rodea selva, y es hábitat de reptiles, dentro del lugar se puede apreciar la ciudad maya que la envuelven montañas con clima tropical. Laguna de Yaloch, se encuentra ubicada a 39 kilómetros de la cabecera principal de Melchor en tiempo de verano es fácil el acceso en transporte liviano. En época de invierno, se recomiendo utilizar vehículos de doble tracción por la temporada de lluvia que tiende a afectar los suelos de la selva. Foto: BYRON RIVERA 25/07/2024

El convenio firmado entre Guatemala, México y Belice establece la conservación de 5.7 millones de hectáreas de la Biósfera Maya que se ubica entre los tres países, de las cuales Guatemala tiene más de 2 millones de hectáreas según indica el Conap. (Foto Prensa Libre: Byron Rivera)

Como parte de los acuerdos de cooperación y conservación de la Biosfera Maya, Guatemala, México y Belice suscribieron el pasado 15 de agosto el convenio para la protección del “Corredor Biocultural Gran Selva Maya”. Se trata de una declaración conjunta entre los gobiernos de los tres países, encaminada a conservar más de 5.7 millones de hectáreas de la segunda selva tropical más extensa de América y la más grande de Mesoamérica.

De ese total, Guatemala posee más de dos millones de hectáreas, las cuales no cuentan con plena cobertura de las fuerzas de seguridad del Estado para su resguardo y protección.

Según lo establecido, los tres países deberán implementar programas y estrategias para preservar la flora y fauna de la Biosfera Maya. Esto incluye la elaboración de planes de seguridad para proteger las áreas naturales frente al tráfico ilegal de madera —principal causa de la tala desmedida en la reserva—, así como contra las invasiones de tierras, la expansión de la frontera agrícola y el accionar de grupos delictivos y del crimen organizado.

LECTURAS RELACIONADAS

¿Por dónde pasará el Tren Maya y por qué Guatemala afirma que no se afectarán áreas protegidas en Petén?

LECTURAS RELACIONADAS

vista aérea de los Manglares Guatemala

Manglares de Guatemala siguen en peligro y por eso piden que se declaren más áreas protegidas

¿Quién resguarda la selva maya guatemalteca?

De acuerdo con el Ejército de Guatemala, la seguridad de esta zona está a cargo de la Brigada Militar de Operaciones de Selva “Teniente Coronel Víctor Augusto Quilo Ayuso”, con sede en la aldea El Subín, Petén. Esta unidad fue creada mediante el Acuerdo Gubernativo No. 63-2012 y tiene bajo su resguardo el noroeste de Petén, un área de 20 mil 167.82 kilómetros cuadrados que abarca los municipios de San Andrés, San Francisco, La Libertad, Las Cruces y Sayaxché.

Dicha brigada ejecuta operaciones destinadas a proteger la Reserva de la Biosfera Maya, así como en contra de la tala inmoderada y acciones contra actividades ilícitas. No obstante, no se dispone de información oficial sobre el número de efectivos con que cuenta. Pese a las consultas realizadas, no se obtuvo respuesta al respecto.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), encargado de la conservación de la Biosfera Maya en Guatemala y del seguimiento a las estrategias del convenio suscrito, señaló que mantiene coordinaciones con el Ejército para realizar patrullajes y acciones conjuntas, incluso después de finalizado el acuerdo de cooperación con el Ministerio de la Defensa (Mindef), que tuvo una vigencia de dos años a partir de su firma en 2021.

Sin embargo, organizaciones como la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) han declarado que no se han realizado patrullajes militares en la zona en la actualidad.

LECTURAS RELACIONADAS

Elementos del Ejercito de Guatemala resguardan la linea fronteriza entre Guatemala y Mexico a escasos metros del albergue habilitado en Caserio Ampliación Nueva Reforma, Cuilco, Huehuetenango, lugar que se ha convertido en el centro de refugio de cientos de mexicanos que huyeron de sus comunidades por los conflictos que existen entre los cárteles de narcotráfico. Familias enteras han dejado todo para sobrevivir y sueñan con poder regresar a su hogar. Foto: Oscar Vásquez Mijangos 27/07/2024

Denuncian incumplimiento de patrullajes del Ejército en Petén, mientras Defensa adquiere equipo para operativos en esa región

LECTURAS RELACIONADAS

A jaguar (Panthera onca) is pictured at the Mata Ciliar association, an organization for the conservation of biodiversity, in Jundiai, Sao Paulo state, Brazil on May 29, 2025. Twenty-five pumas and ten jaguars are currently recovering at the Brazilian Center for the Conservation of Neotropical Felines at Mata Ciliar, a site as large as 40 football fields where monkeys, wild dogs, maned wolves, ocelots, and other regional animals are also rehabilitated. (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)

Cuáles son los animales en peligro de extinción en Guatemala en el 2025

¿Qué establece el convenio?

El acuerdo firmado por Guatemala, México y Belice establece la protección del “Corredor Biocultural Gran Selva Maya”, conformado por 27 áreas protegidas en Guatemala, 12 en México y 11 en Belice. Entre ellas destacan el Parque Nacional Mirador-Río Azul y el Biotopo Dos Lagunas en Guatemala; la Reserva de la Biosfera Calakmul y el Área de Protección de Flora y Fauna Balam Kú en México; y, en Belice, el Área de Conservación y Manejo Río Bravo y el Área Natural Protegida Áreas Turbias.

El corredor alberga alrededor de siete mil especies, muchas en peligro. Esta cooperación busca asegurar la protección de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir, el mono araña y el quetzal, así como garantizar la continuidad de los ecosistemas característicos de la región: desde la península de Yucatán hasta selvas tropicales bajas, medianas y altas, e incluso manglares.

La declaración también reconoce a las culturas vivas del área y a las comunidades indígenas mayas y afrodescendientes como guardianas de la naturaleza, destacando su rol fundamental en la preservación de los ecosistemas y la lucha contra la tala ilegal, los incendios forestales y la contaminación. Se promueve así su participación activa mediante el involucramiento social.

LECTURAS RELACIONADAS

Asentamientos ilegales se expanden en Laguna del Tigre tras salida de Perenco

LECTURAS RELACIONADAS

MEX083. PETÉN (GUATEMALA), 15/08/2025.- Fotografía cedida por la Presidencia de México de su mandataria, Claudia Sheinbaum, posando junto al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, este viernes en Petén (Guatemala). EFE/ Presidencia de México/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Arévalo y Sheinbaum abordan negociaciones para ampliar el Tren Maya y la conexión con el Tren Interoceánico entre Guatemala y México

Acciones para preservar la Biosfera Maya

Según el Conap, la Reserva de la Biosfera Maya, (RBM), enfrenta amenazas como usurpaciones, incendios forestales, cacería ilegal, ganadería extensiva y tala ilícita. Entre las acciones más relevantes para su protección destacan:

  • Implementación del modelo de manejo sostenible del bosque y conservación por medio de concesiones forestales comunitarias.
  • Patrullajes y monitoreo conjunto con fuerzas de seguridad (aéreos, terrestres y acuáticos).
  • Monitoreo biológico e investigación de especies como el jaguar, la guacamaya roja, el tapir, la tortuga blanca y el venado cola blanca, con apoyo de aliados estratégicos.
  • Prevención y control de incendios forestales.
  • Seguimiento a denuncias y acciones legales.
  • Estrategias de comunicación para sensibilización y divulgación.
  • Aplicación de la Política de Asentamientos Humanos.
  • Manejo sostenible de recursos naturales.
  • Establecimiento de convenios de desarrollo comunitario sostenible.
  • Cumplimiento del informe de revisión periódica de la RBM ante el Programa del Hombre y la Biosfera de la Unesco.

El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), por medio del Conap, indicó que dará seguimiento e implementará las acciones del convenio, las cuales serán reforzadas en los próximos meses para garantizar la conservación de la Biosfera Maya.

ESCRITO POR:

Carlos Gómez

Carlos Gómez

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales. Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.

Lee más artículos de Carlos Gómez

ARCHIVADO EN:

Áreas protegidas Belice Conap Gran Selva Maya México Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Petén Selva de Petén 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre