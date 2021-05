“Me cuesta respirar”: los desesperantes relatos de dos guatemaltecos que buscaban pruebas de covid-19 y no fueron atendidos

Centro respiratorio de la colonia Quinta Samayoa no está efectuando pruebas de covid-19. (Foto Prensa Libre: Esbin García)

Cada día muchos guatemaltecos acuden a los centros donde se efectúan las pruebas para detectar coronavirus; sin embargo, no todos tienen la oportunidad de practicarse el hisopado por alguna razón.

Prensa Libre efectuó este jueves 20 de mayo un recorrido por algunos de los lugares donde el Ministerio de Salud realiza hisopados y conoció historias de guatemaltecos que no se han podido hacer el diagnostico para saber si están contagiados.

El recorrido fue en el centro respiratorio de la zona 7 de la capital, específicamente el que está en la colonia Quinta Samayoa, y por el puesto móvil en el mercado El Guarda, zona 11.

Se verificó que el de la zona 7 no está practicando pruebas de covid-19. Según autoridades del lugar, es porque el personal médico estaba en una capacitación en el tema del manejo adecuado de enfermedades infecciosas como el VIH-Sida y una introducción al nuevo programa sobre la malaria.

Mientras que, en el puesto móvil del mercado El Guarda, las encargadas dijeron que este jueves solamente se recibieron cien pruebas para atender a la población. El recorrido por el lugar fue a las 10.30 horas y ya se habían presentado 105 personas a solicitar el hisopado.

Narran si situación

Al momento de llegar al centro respiratorio de la zona 7, estaban dos personas que aseguraron que “hoy era el mejor día para hacerse la prueba debido a los horarios en sus trabajos”.

Sin embargo, uno de ellos aseguró que es la segunda vez que viene para hacerse el hisopado y de nuevo la respuesta fue negativa.

“En mi trabajo me pusieron en cuarentena y me requirieron el día de hoy que me hiciera la prueba en cualquier lugar, ya sea en el IGSS o en algún centro de Salud, pero me aboqué acá, ya es segunda vez que vengo y segunda vez que no me hacen la prueba”, señaló Víctor Figueroa.

Agregó: “La primera vez porque dicen que debía tener síntomas muy marcados y si no es así no la hacen y hoy me están indicando que no hay pruebas”.

Para leer más: Covid no cede a causa de lentitud en el plan de vacunación

“Yo soy una persona asmática verdad, entonces pues he tenido varias complicaciones”, manifestó Jeremy Monroy.

“Me cuesta respirar y he estado malo algunos días, entonces el día de hoy se me facilitó el poder venir debido a mis labores, vine a este centro -zona 7- a hacerme la prueba, pero no se pudo, me dijeron que hasta el día de mañana”, agregó.

Se consultó al Ministerio de Salud respecto de la situación, pero aún se está a la espera de la respuesta.