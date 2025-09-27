Medidas preventivas continuarán en Villa Canales para evitar más deslizamientos ocasionados por lluvias

La mañana de este sábado 27 de septiembre el kilómetro 11.5 de la avenida Hincapié, en Villa Canales permaneció cerrado por algunas horas para limpiar la zona afecta por un deslizamiento que afectó el municipio durante la semana.

Pero debido a la saturación de agua y para evitar nuevos incidentes, el alcalde de la zona planea seguir con estrategias preventivas, para evitar alguna tragedia en el municipio.

“Arriba tenemos una grieta, había material suelto, láminas, piedras, escombros”, dijo Ramiro Rivera Hernández, alcalde municipal de Villa Canales, tras finalizar con el cierre de la carretera de este sábado.

El jefe edil considera vital seguir con medidas de prevención, porque no hacerlo podría repercutir en pérdidas económicas, de infraestructura y sobre todo, vidas humanas.

Por ahora lograron mitigar escenarios de riesgo, “cortamos todas las grietas y ya no tenemos ese material suelto que podría perjudicar”, explicó el alcalde Rivera, quien aseguró ya está gestionando reuniones de alto nivel.

Añadió que recientemente envió una carta a las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que permita una evaluación técnica en el municipio.

El cierre estuvo activo hasta las 11 horas. Fotografía: Prensa Libre (Daniel Samayoa).

Incluso tendrán algunas medidas en la zona, “esos cierres continúan, acá va a estar señalizado y queda de una vez fijas las señales para que los vehículos puedan transitar”, enfatizó el alcalde.

Las autoridades municipales continuarán informando cuáles son las acciones preventivas, en caso de que los vecinos necesiten orientación al momento de transitar por el municipio o utilizar rutas alternas.