Micude dejó sin usar Q44.8 millones para espacios deportivos de programa contra la malnutrición

El Ministerio de Cultura y Deportes (Micude) dejó de ejecutar Q44.8 millones destinados a la construcción y mejoramiento de espacios para el deporte y la recreación. Los fondos le fueron asignados dentro del presupuesto del Plan Operativo de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán) del 2025, enfocado en atender a población vulnerable en materia de malnutrición.

La cartera debió ejecutar dichos recursos en el programa Fomento al deporte no federado y a la recreación, que abarca seis actividades para estimular la actividad física, la recreación y el ejercicio, para lo que tenía Q55.3 millones.

Entre estas actividades se incluye la construcción, ampliación y mejoramiento de instalaciones deportivas y recreativas. En la lista figuran 20 proyectos en comunidades de 12 departamentos; el 35% se ubica en San Marcos y Guatemala.

De los proyectos programados, solo en dos se alcanzó una ejecución física del 100%, según el reporte a noviembre pasado: uno es el parque deportivo y recreativo en Los Mixcos, Palencia, Guatemala, que fue inaugurado en diciembre y beneficia a unas seis mil personas. También se construyó un polideportivo en el barrio La Cancha, Morales, Izabal, entregado en mayo del 2025, para favorecer a unos 28 mil residentes.

En la lista hay 12 proyectos cuya ejecución cerró en cero; de estos, el 75% ni siquiera fue aprobado.

Un grupo de estudiantes participa de la inauguración del polideportivo en el barrio La Cancha, en Morales, Izabal, inaugurado en mayo del 2025, cuyo techo aísla el sonido y el calor. (Foto Prensa Libre: captura de video del Micude)

Fondos sin ejecutar

En el 2025, el presupuesto del Poasán fue de Q13 mil 349 millones, distribuidos entre nueve ministerios, cuatro secretarías y cinco instituciones descentralizadas. De todos los involucrados, el Micude cerró el año con la ejecución más baja, que alcanzó el 35.89%, y dentro de ese presupuesto está el asignado para la construcción de áreas deportivas.

El año pasado fue el primero en que el Micude recibió presupuesto dentro del Poasán. La razón, según informó la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) en su momento, fue impulsar la actividad física y el deporte recreativo como medida para prevenir el sobrepeso y la obesidad, cifras que van en aumento en el país.

De acuerdo con el informe Fill the Nutrient Gap Guatemala, del Programa Mundial de Alimentos, publicado en junio del 2025, el 33% de las mujeres en edad reproductiva tenía sobrepeso y el 25%, obesidad. Mientras que en niños de uno a 17 años, el 19.4% tenía un peso mayor al considerado saludable, y la prevalencia era mayor entre los adolescentes de secundaria: uno de cada cuatro.

Se estimó que en el 2020 los costos públicos del sobrepeso y la obesidad, sumados a los ocasionados por enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, ascendían a US$3,596.2 millones.

El documento señala que el consumo de alimentos ultraprocesados es parte del problema, pero también la falta de actividad física. En ese punto, los parques deportivos y las áreas recreativas a cargo del Micude pueden contribuir.

Celina Calvimontes, coordinadora de la Instancia de Consulta y Participación Social (Incopás), menciona que el Micude es la única institución del Estado con presupuesto asignado para crear instalaciones que promuevan la actividad física, y que, si este no se ejecuta, va en perjuicio de la población.

Dichos espacios también se convierten en un pilar para impulsar la salud mental. Además, son puntos de encuentro para los adultos mayores, grupo que en el país ha estado marginado.

“La actividad física se relaciona con la seguridad alimentaria y nutricional, pero en espacios donde se promueve la actividad física también hay menos violencia, lo que definitivamente es muy importante”, dice Calvimontes.

La recomendación que hace en este 2026 es que el Micude se plantee proyectos a corto, mediano y largo plazo, para lograr una mejor ejecución.