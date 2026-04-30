Mineduc efectúa análisis técnico tras alerta de posible vulneración cibernética

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Mineduc efectúa análisis técnico tras alerta de posible vulneración cibernética

El Mineduc realiza análisis técnico tras alerta de ataque informático a sus servidores.

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ATAQUE INFORMÁTICO

Imagen ilustrativa. Equipos del Mineduc hacen análisis tras alerta de ataque informático. Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Este jueves 30 de abril, en redes sociales circula una alerta sobre un posible ataque informático al Ministerio de Educación (Mineduc), que ya dio su postura al respecto.

“Se ha detectado una brecha masiva de alto impacto dirigida a los servidores del Ministerio de Educación de Guatemala. El actor de amenazas "GordonFreeman" —miembro del grupo L4TAMFUCK3RS— reclama haber infiltrado la red institucional y exfiltrado un volumen masivo de documentos sensibles”, publicó en la red social X la cuenta @VECERTRadar.

En el ataque informático se habrían visto afectados 150 mil archivos PDF que contienen registros administrativos, personales y educativos relacionados con estudiantes, maestros y personal administrativo.

“El actor reclama mantener acceso interno a la red institucional, a pesar de los protocolos de seguridad estatales existentes”, afirmó la cuenta @VECERTRadar.

EN ESTE MOMENTO

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Alertó de que el atacante reclama tener acceso a información altamente sensible sobre cada usuario dentro del Mineduc.

En ese sentido, se consultó al Mineduc, que informó que, ante los reportes recibidos sobre un posible incidente de ciberseguridad este 30 de abril, el personal especializado de esa cartera y del Gobierno desarrolla el análisis técnico correspondiente.

“Hasta este momento no se han identificado fallas de esta naturaleza en los sistemas electrónicos institucionales”, añadió el Mineduc, que agregó que ampliará la información sobre el estado de la situación tan pronto finalice el proceso de revisión.

El 29 de abril, el Gobierno de Guatemala informó que implementa acciones ante incidentes de ciberseguridad detectados en instituciones del Estado.

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“Las autoridades competentes mantienen un monitoreo permanente y una coordinación interinstitucional orientada a identificar, contener y mitigar cualquier actividad maliciosa, sin que al momento se registre una afectación directa a los servicios públicos esenciales”, afirmó.

Añadió que ha girado instrucciones a todas las entidades públicas para fortalecer sus controles de seguridad, reducir superficies de exposición y reforzar sus capacidades de respuesta ante incidentes.

Para leer más: Hackers exigen Q1.2 millones para frenar ataques y evitar divulgación de datos de guatemaltecos

Indicó que la identificación de casos responde a múltiples procesos que se han activado a fin de aplicar medidas de respuesta, contención y mitigación.

“Se están implementando acciones estratégicas con acompañamiento internacional, en el marco de alianzas de cooperación con países socios como España, Estados Unidos y la República de China (Taiwán), orientadas al fortalecimiento sostenido de las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, lo que consolida un enfoque integral de protección de la infraestructura digital del Estado”, remarcó.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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