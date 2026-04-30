Mineduc efectúa análisis técnico tras alerta de posible vulneración cibernética

Este jueves 30 de abril, en redes sociales circula una alerta sobre un posible ataque informático al Ministerio de Educación (Mineduc), que ya dio su postura al respecto.

“Se ha detectado una brecha masiva de alto impacto dirigida a los servidores del Ministerio de Educación de Guatemala. El actor de amenazas "GordonFreeman" —miembro del grupo L4TAMFUCK3RS— reclama haber infiltrado la red institucional y exfiltrado un volumen masivo de documentos sensibles”, publicó en la red social X la cuenta @VECERTRadar.

En el ataque informático se habrían visto afectados 150 mil archivos PDF que contienen registros administrativos, personales y educativos relacionados con estudiantes, maestros y personal administrativo.

“El actor reclama mantener acceso interno a la red institucional, a pesar de los protocolos de seguridad estatales existentes”, afirmó la cuenta @VECERTRadar.

Alertó de que el atacante reclama tener acceso a información altamente sensible sobre cada usuario dentro del Mineduc.

En ese sentido, se consultó al Mineduc, que informó que, ante los reportes recibidos sobre un posible incidente de ciberseguridad este 30 de abril, el personal especializado de esa cartera y del Gobierno desarrolla el análisis técnico correspondiente.

“Hasta este momento no se han identificado fallas de esta naturaleza en los sistemas electrónicos institucionales”, añadió el Mineduc, que agregó que ampliará la información sobre el estado de la situación tan pronto finalice el proceso de revisión.

El 29 de abril, el Gobierno de Guatemala informó que implementa acciones ante incidentes de ciberseguridad detectados en instituciones del Estado.

“Las autoridades competentes mantienen un monitoreo permanente y una coordinación interinstitucional orientada a identificar, contener y mitigar cualquier actividad maliciosa, sin que al momento se registre una afectación directa a los servicios públicos esenciales”, afirmó.

Añadió que ha girado instrucciones a todas las entidades públicas para fortalecer sus controles de seguridad, reducir superficies de exposición y reforzar sus capacidades de respuesta ante incidentes.

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Indicó que la identificación de casos responde a múltiples procesos que se han activado a fin de aplicar medidas de respuesta, contención y mitigación.

“Se están implementando acciones estratégicas con acompañamiento internacional, en el marco de alianzas de cooperación con países socios como España, Estados Unidos y la República de China (Taiwán), orientadas al fortalecimiento sostenido de las capacidades nacionales en materia de ciberseguridad, lo que consolida un enfoque integral de protección de la infraestructura digital del Estado”, remarcó.

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