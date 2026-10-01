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Mineduc publica currículo de estudios, requisitos y jornadas de las cinco nuevas carreras de magisterio
A partir del 2027, los estudiantes que ingresen al diversificado podrán estudiar cinco carreras de magisterio.
En el 2027 comenzará a impartirse la carrera de magisterio a nivel diversificado. Los estudiantes podrán optar por cinco especialidades. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Ola).
El Ministerio de Educación (Mineduc) ha publicado cinco acuerdos gubernativos con los que crea las nuevas carreras de magisterio a nivel diversificado, que comenzarán a formar maestros a partir del 2027.
De acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc, estas carreras son nuevas en tiempo y forma respecto de las que se impartían antes del 2012, cuando se implementó el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, el cual queda sin vigencia, salvo para los estudiantes que ya lo cursan y deberán finalizarlo.
La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades —Decreto 4-2026—, aprobada en febrero último y que entró en vigor el 4 de marzo recién pasado, da paso a los magisterios enfocados en Educación Física, Educación Musical, Educación Primaria Bilingüe Intercultural, Educación Inicial y Preprimaria Bilingüe Intercultural, y Artes Plásticas Visuales.
Las carreras se podrán cursar en establecimientos públicos, privados y por cooperativa que soliciten autorización al Mineduc.
Cabrera ha indicado que en el sector oficial unas 40 normales implementarán dichas carreras a partir del próximo año; ocho estarían en la capital.
Los acuerdos ministeriales publicados en el Diario Oficial presentan el Currículo Nacional Base (CNB) de cada una de las carreras, que incluye las áreas que deben desarrollarse durante los cuatro años de estudio, además de otros detalles.
- Se establece que los interesados en cursar las distintas opciones de magisterio deben tener un promedio mínimo de 75 puntos en el ciclo básico; de lo contrario, deberán someterse a cursos propedéuticos y a evaluaciones diagnósticas de acuerdo con la especialidad que elijan.
- Los dos primeros años de la carrera estarán enfocados en la formación básica común y la pedagógica básica, con cursos como Matemática, Comunicación y Lenguaje y Ciencias Sociales. Los otros dos años se ocuparán de la especialización técnica.
- Los establecimientos que ofrezcan las carreras deben tener, como mínimo, una escuela de aplicación de los niveles de Preprimaria, Primaria y Secundaria, en donde los estudiantes de magisterio puedan poner en práctica lo aprendido y así garantizar una formación integral.
- Los estudiantes deberán alcanzar, como mínimo, el nivel básico de aprendizaje en lengua de señas. Además, deberán obtener la certificación del dominio progresivo de los idiomas mayas, garífuna, xinka e inglés en los niveles que se impartan dentro de la carrera. Esto será requisito para graduarse.
- El ciclo lectivo para las nuevas carreras de magisterio a nivel diversificado será de 210 días efectivos de clase. De estos, 190 días serán para el desarrollo del currículo y 20 para talleres de especialización.
- La jornada de estudio será completa, en plan diario, con ocho períodos de 60 minutos. El horario podrá ser escalonado en cada centro educativo, según las necesidades geográficas, climáticas o del contexto local.
- La carrera se implementará de forma presencial. En el último año, la jornada podrá combinar la presencialidad por inmersión en el centro de trabajo con períodos curriculares que puedan desarrollarse en modalidad híbrida mediante plataformas virtuales.
- El acuerdo establece que los estudiantes deberán someterse a una evaluación sumativa estandarizada externa que realizará el Mineduc al concluir el segundo año de la carrera.
- En dicha evaluación, los jóvenes deberán alcanzar el nivel de desempeño satisfactorio establecido por el ministerio, requisito indispensable para obtener el título de magisterio en cualquiera de las especialidades. Al graduarse, deberán pasar por la Evaluación Diagnóstica de Docentes optantes a plaza.
- Obtendrán la acreditación y el título aquellos estudiantes que aprueben la totalidad del currículo y cumplan los demás requisitos que establecen los acuerdos gubernativos.