Mingob emite alerta por posible llegada de migrantes hondureños a Guatemala

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Mingob emite alerta por posible llegada de migrantes hondureños a Guatemala

El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil activaron un plan de seguridad ante la entrada de migrantes hondureños al territorio nacional con destino a EE. UU.

Cecilia Donis

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Imagen de referencia: Mingob y PNC toman medidas de seguridad ante la entrada de migrantes hondureños a Guatemala. (Foto Prensa Libre: Esbin Garcia)

El Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió un comunicado de prensa junto con la Policía Nacional Civil (PNC), en el que advirtió sobre el ingreso de una posible caravana de migrantes proveniente de Honduras y también informó sobre las acciones preventivas y de control implementadas este lunes 21 de septiembre.

El Mingob indicó que puso en marcha un plan enfocado en la prevención del delito, el resguardo del orden público y la protección de la población guatemalteca, en cumplimiento del Código de Migración.

La Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa habría advertido a quienes intenten entrar de manera irregular en territorio estadounidense que "no se arriesguen". Comunicó que las fronteras del país están cerradas para quienes “violen la ley”, además de solicitar que no arriesguen sus vidas al emprender el viaje ni crean en las "mentiras de los traficantes de personas".

Recalcó que quien ingrese ilegalmente a Estados Unidos será deportado y recordó que Estados Unidos continúa deportando todas las semanas a centenares de migrantes hondureños vía aérea, mientras que otros retornan desde México por tierra.

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Filtros de control biométrico e inteligencia

Como parte de los controles implementados por las autoridades guatemaltecas, se indicó que fueron instalados puestos de control interinstitucionales en los principales puntos fronterizos y rutas estratégicas. También se implementará el uso de tecnología biométrica y la interconexión con Interpol y el Centro Antipandillas Transnacional para verificar identidades y evitar el ingreso de personas con presuntos antecedentes delictivos.

Combate a la trata de personas y protección de menores

Junto con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), se realiza una revisión detallada de la documentación de cada menor de edad para certificar el parentesco con los adultos acompañantes y prevenir la trata y el tráfico ilícito de migrantes.

Presencia policial y resguardo territorial

Además, se indicó que las comisarías departamentales y unidades operativas mantienen el orden público en las carreteras principales, para evitar congestionamientos viales y asegurar a las comunidades del área.

Se hizo un llamado a la denuncia ciudadana anónima y se exhortó a la población a mantenerse atenta y denunciar cualquier situación inusual, ya sea la presencia de alguna persona sospechosa o algún cobro o intermediación ilícita.

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Canales directos y confidenciales de la Policía Nacional Civil (PNC)

  • Línea 110: Emergencias de la PNC
  • Línea 1561: Denuncias anónimas
  • Línea 1574: Denuncias sobre extorsiones y pandillas
  • Línea 1584: Denuncias por trata de personas

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ESCRITO POR:

Cecilia Donis

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