Motorista fallece en Villa Canales y tráiler se incendia en ruta al Pacífico: reportan complicaciones viales

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Motorista fallece en Villa Canales y tráiler se incendia en ruta al Pacífico: reportan complicaciones viales

El tránsito registra complicaciones en Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa debido a percances viales.

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ACCIDENTE EN EL KM 18.5 A VILLA CANALES

Motorista murió en accidente en el km 18.5 de la ruta a Villa Canales. (Foto Prensa Libre: PMT de Villa Canales)

Un tráiler incendiado y un accidente de motorista complican la circulación vehicular en Villa Canales, Villa Nueva y San Miguel Petapa este viernes 16 de octubre.

Los Bomberos Voluntarios reportaron que un motorista murió en un accidente de tránsito en el kilómetro 18.5 de la ruta entre Villa Canales y Boca del Monte.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales informó que el percance ocurrió en el ingreso y egreso de una autopista privada. Agregó que el cuerpo del motorista quedó en medio de los cuatro carriles.

Añadió que, debido al cierre vehicular por el accidente, no hay rutas alternas disponibles en el sector.

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Por ello, pidió a los automovilistas organizar su tiempo y actividades, conducir con precaución y mantenerse atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.

La PMT de San Miguel Petapa indicó que el accidente ocurrido en el kilómetro 18.5 también complica la movilidad de los conductores de Villa Nueva y San Miguel Petapa.

Tráiler se incendia en ruta al Pacífico

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el kilómetro 20 de la ruta al Pacífico se registró un incendio en un vehículo de transporte pesado.

Socorristas de las estaciones de Bárcenas y Santa Isabel sofocaron las llamas del tráiler. No se reportaron personas heridas.

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La PMT de Villa Nueva amplió que varias grúas efectúan maniobras en el kilómetro 20 para movilizar el tráiler incendiado.

Añadió que el incidente ha generado complicaciones en el tránsito con dirección a Amatitlán.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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