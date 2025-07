Muere piloto del tráiler accidentado en paso a desnivel de Totonicapán

Juan Carlos Rojas González, de 41 años y originario de Tiquisate, Escuintla, falleció este sábado 27 de julio en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Quetzaltenango, luego de luchar por su vida durante varias horas tras el accidente que sufrió mientras conducía un tráiler cargado de maíz en el paso a desnivel de Xecanchavox, en San Cristóbal, Totonicapán.

Según las imágenes del lugar, el tráiler se salió de la ruta principal en la parte alta del paso a desnivel, y la cabina cayó hacia un costado en un ramal de la estructura vial donde se esparció la carga. La plataforma, que se desprendió, quedó bloqueando parte del paso.

Aunque no se ha confirmado si perdió el control en una curva, el punto donde ocurrió el hecho coincide con un tramo señalado por vecinos y pilotos como peligroso y recurrente en accidentes similares.

El impacto alertó a los vecinos, quienes acudieron al lugar y auxiliaron a Rojas cuando lo vieron salir por su cuenta de la cabina. Tras percatarse de que estaba gravemente herido, solicitaron apoyo a los cuerpos de socorro.

Rojas fue localizado con signos vitales y visibles signos de trauma. Los Bomberos Voluntarios de la 42 Compañía lo atendieron en el lugar antes de trasladarlo al hospital.

“Estaba desorientado, tenía dificultad para respirar y pedía agua”, relató Juan Pérez, socorrista de Bomberos Voluntarios, quien también indicó que el paciente presentaba una fractura expuesta en la pierna izquierda a la altura de la rótula, además de otras lesiones en el rostro y tórax.

Horas después, el IGSS confirmó su fallecimiento a causa de politraumatismo.

"El tanque de combustible se desprendió y quedó sobre la cinta asfáltica, lo que demuestra la fuerza del impacto", añadió el bombero.

El accidente obligó a las autoridades de Provial a regular el tránsito durante más de ocho horas, mientras se retiraban los restos del vehículo y la carga esparcida.

Las autoridades no han emitido una postura sobre las condiciones del paso a desnivel de Xecanchavox , pero vecinos de la zona y conductores coinciden en que no es la primera vez que un camión se accidenta en ese tramo. En su mayoría, involucran a camiones que no logran dominar la curva descendente, especialmente los que vienen de la ruta Interamericana en dirección al monumento al Migrante.

Las características del diseño vial, sumadas al peso de las cargas y la falta de señalización adecuada, han sido señaladas como factores que dificultan el control de los vehículos, sobre todo cuando los pilotos no están familiarizados con el trayecto.

