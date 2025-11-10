Múltiple colisión afecta el tránsito en el km 18 de la ruta al Atlántico

Múltiple colisión afecta el tránsito en el km 18 de la ruta al Atlántico

Un tráiler colisionó contra otros vehículos en el kilómetro 18 de la carretera al Atlántico; no se reportan personas heridas.

Tráiler se accidenta en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 10 de noviembre un tráiler perdió el control en una curva del kilómetro 18 de la ruta al Atlántico y colisionó contra tres vehículos y varios postes del tendido eléctrico.

Añadieron que en el lugar se reportaron daños materiales y que los conductores sufrieron crisis nerviosa.

El tráiler quedó sobre el arriate central y los automotores involucrados resultaron con varios daños.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que el tránsito está complicado entre la capital y Palencia.

Añadió que han coordinado con grúas para movilizar los vehículos y también para retirar los postes que quedaron sobre la vía.

Según videos de usuarios, la movilidad vehicular es lenta en el sector del accidente.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Accidente de tránsito Ruta al Atlántico 
