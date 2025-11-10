Comunitario
Múltiple colisión afecta el tránsito en el km 18 de la ruta al Atlántico
Un tráiler colisionó contra otros vehículos en el kilómetro 18 de la carretera al Atlántico; no se reportan personas heridas.
Tráiler se accidenta en el kilómetro 18 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)
Los Bomberos Municipales informaron que este lunes 10 de noviembre un tráiler perdió el control en una curva del kilómetro 18 de la ruta al Atlántico y colisionó contra tres vehículos y varios postes del tendido eléctrico.
Añadieron que en el lugar se reportaron daños materiales y que los conductores sufrieron crisis nerviosa.
El tráiler quedó sobre el arriate central y los automotores involucrados resultaron con varios daños.
Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, indicó que el tránsito está complicado entre la capital y Palencia.
Añadió que han coordinado con grúas para movilizar los vehículos y también para retirar los postes que quedaron sobre la vía.
Según videos de usuarios, la movilidad vehicular es lenta en el sector del accidente.
Para ver más: Video: la fuerte colisión entre dos motocicletas y otro vehículo en Huehuetenango
“Trailerazo” en la conexión de Guatemala para Palencia en ruta El Atlántico zona 25.#TransitoGT #TraficoGT #PMTGuatemala #InformacionGT #NoticiaGT #AmilcarMontejo #VialGT #MovilidadGT pic.twitter.com/CefLssS99Z— Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 10, 2025
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.