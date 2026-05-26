Neblina obliga a desviar vuelos de Guatemala hacia El Salvador por baja visibilidad

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Neblina obliga a desviar vuelos de Guatemala hacia El Salvador por baja visibilidad

Las condiciones climáticas afectan los vuelos en Guatemala. La DGAC confirmó desvíos hacia El Salvador y el Insivumeh mantiene vigilancia por el paso de la segunda onda del este.

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Neblina aeropuerto La Aurora

El aeropuerto La Aurora opera bajo reglas especiales debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina. Las autoridades ya reportan vuelos desviados. (Foto Prensa Libre: DGAC).

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que, por el momento, opera bajo reglas de vuelo por instrumentos.

Esta modalidad fue adoptada por las autoridades de tránsito aéreo debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina.

De acuerdo con información de la Torre de Control, la visibilidad horizontal está reducida a 2,000 metros y el techo de nubes, a 800 pies.

Los vuelos que operan con reglas de vuelo visual están siendo desviados a un aeropuerto alterno en El Salvador, mientras las condiciones climáticas continúen igual.

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Al cierre de esta nota, la DGAC registra una aeronave de carga desviada a El Salvador.

El pronosticador Jorge Chinchilla, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que continúa el monitoreo del paso de la segunda onda del este, lo cual favorecerá el incremento de nublados y lluvias desde el sur hasta el centro del país.

Chinchilla advierte que los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente, aunque en el resto del territorio podrían registrarse lluvias dispersas, de corta duración, con actividad eléctrica y caída de granizo.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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