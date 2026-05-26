Neblina obliga a desviar vuelos de Guatemala hacia El Salvador por baja visibilidad

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que, por el momento, opera bajo reglas de vuelo por instrumentos.

Esta modalidad fue adoptada por las autoridades de tránsito aéreo debido a la reducción de visibilidad provocada por la neblina.

De acuerdo con información de la Torre de Control, la visibilidad horizontal está reducida a 2,000 metros y el techo de nubes, a 800 pies.

Los vuelos que operan con reglas de vuelo visual están siendo desviados a un aeropuerto alterno en El Salvador, mientras las condiciones climáticas continúen igual.

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Al cierre de esta nota, la DGAC registra una aeronave de carga desviada a El Salvador.

El pronosticador Jorge Chinchilla, del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informó que continúa el monitoreo del paso de la segunda onda del este, lo cual favorecerá el incremento de nublados y lluvias desde el sur hasta el centro del país.

Chinchilla advierte que los mayores acumulados de lluvia podrían presentarse en occidente, bocacosta, altiplano central y valles de oriente, aunque en el resto del territorio podrían registrarse lluvias dispersas, de corta duración, con actividad eléctrica y caída de granizo.

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