Clima en Guatemala: onda del este incrementará lluvias y continuará el calor en algunas regiones  

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Clima en Guatemala: onda del este incrementará lluvias y continuará el calor en algunas regiones  

El Insivumeh informó en qué regiones habrá altas temperaturas y mayores acumulados de lluvia.

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LLUVIA EN GUATEMALA

Imagen ilustrativa. Guatemala registrará calor y lluvias este 25 de mayo. (Foto Prensa Libre: PMT de Guatemala)

El clima en Guatemala en las últimas semanas ha estado marcado por las altas temperaturas y lluvias dispersas; las condiciones serán similares esta semana, según el Insivumeh.

El pronosticador Jorge Chichilla explicó que este lunes 25 de mayo continúan con el monitoreo de una onda del este, la cual incrementará los nublados y lluvias en el principio de esta semana.

Las lluvias podrían incrementar del sur al centro del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvias se prevén en el occidente, la bocacosta, altiplano central, el sur de los valles del oriente y en algunos sectores del norte del país.

EN ESTE MOMENTO

AME1863. SAN MARTIN SACATEPÉQUEZ (GUATEMALA), 14/05/2026.- Una indígena de la etnia maya recoge agua durante una ceremonia ancestral en la laguna de Chicabal este jueves, en San Martín Sacatepéquez (Guatemala). El misticismo y la necesidad se volvieron a congregar en las aguas sagradas de una laguna situada a dos mil metros de altitud en un volcán en Guatemala, donde cientos de indígenas de la etnia maya celebraron su ancestral ceremonia para combatir la sequía que afecta a sus cultivos. EFE/ Alex Cruz

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Para la tarde y noche de este lunes se pronostican lluvias dispersas en todo el territorio nacional.

Las altas temperaturas se registrarán en el sur, norte y el oriente del país.

En Petén la temperatura máxima será entre los 38°C a 40°C, en los valles del oriente entre 39°C y 41°C, mientras que en el sur entre los 35°C a 38°C.

En el área central el termómetro podría marcar entre los 29°Ca 31°C.

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El Insivumeh le recomienda a la población tener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas principalmente del sur al centro del país.

También pidió precaución por posibles lahares en la cadena volcánica deslizamiento de tierra, crecidas repentinas de ríos o inundaciones.

Para leer más: Ola de calor en Guatemala: ¿El agua pura es suficiente para hidratarnos?

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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