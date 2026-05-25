Clima en Guatemala: onda del este incrementará lluvias y continuará el calor en algunas regiones  

El clima en Guatemala en las últimas semanas ha estado marcado por las altas temperaturas y lluvias dispersas; las condiciones serán similares esta semana, según el Insivumeh.

El pronosticador Jorge Chichilla explicó que este lunes 25 de mayo continúan con el monitoreo de una onda del este, la cual incrementará los nublados y lluvias en el principio de esta semana.

Las lluvias podrían incrementar del sur al centro del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvias se prevén en el occidente, la bocacosta, altiplano central, el sur de los valles del oriente y en algunos sectores del norte del país.

Para la tarde y noche de este lunes se pronostican lluvias dispersas en todo el territorio nacional.

Las altas temperaturas se registrarán en el sur, norte y el oriente del país.

En Petén la temperatura máxima será entre los 38°C a 40°C, en los valles del oriente entre 39°C y 41°C, mientras que en el sur entre los 35°C a 38°C.

En el área central el termómetro podría marcar entre los 29°Ca 31°C.

El Insivumeh le recomienda a la población tener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas principalmente del sur al centro del país.

También pidió precaución por posibles lahares en la cadena volcánica deslizamiento de tierra, crecidas repentinas de ríos o inundaciones.

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