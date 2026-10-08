“No hay emoción para describir”: padres relatan cómo su hija escuchó sus voces por primera vez

Durante sus primeros cinco años de vida, Maylin Yahairy Estrada Morente, originaria de San Luis, Petén, creció con apenas el 10% de audición, una condición que le permitía percibir únicamente sonidos de gran intensidad. Sus padres, Deysy Morente y Fredy Estrada, la llevaban desde Petén hasta Cobán para recibir terapias, mientras buscaban una alternativa para mejorar su audición.

La espera tuvo un momento decisivo este jueves 8 de octubre, cuando la niña escuchó por primera vez las voces de sus padres tras la activación de un implante coclear en la capital. La pequeña comenzó a pronunciar palabras minutos después, mientras su familia vivía un momento de profunda emoción.

La historia fue presentada durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, donde los participantes destacaron la lucha de la familia, la importancia del acceso a tratamientos auditivos y las nuevas oportunidades que representa este procedimiento para los niños con pérdida auditiva.

Durante la transmisión se explicó que la recuperación de la percepción de sonidos requiere un proceso de adaptación y rehabilitación. También se resaltó que escuchar voces desconocidas hasta ese momento supone una nueva experiencia para la niña, quien deberá aprender a reconocer e interpretar los sonidos de su entorno.

“Uno siente que no tiene salida”: la lucha de sus padres

La madre, Deysy Morente, expresó su alegría por el resultado del procedimiento y recordó la incertidumbre que enfrentó al conocer la condición auditiva de su hija. “Felices a ver que nuestra hija pues ya escucha es una bendición de Dios”, manifestó durante su entrevista.

Deysy Morente y Fredy Estrada expresan su alegría al ver que su hija comienza a escuchar tras la activación de su implante coclear. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

También relató que, cuando una madre descubre que su hijo no escucha, “uno siente que no tiene salida”, por lo que expresó su deseo de que otras familias, especialmente de su comunidad, conozcan las alternativas disponibles para sus hijos. Su esposo, Fredy Estrada, compartió la emoción que experimentó al presenciar la activación:

“No hay emoción para describir porque es mi sangre”. Agradeció al médico que participó en el procedimiento y expresó su esperanza de que más familias conozcan a las fundaciones que brindan este tipo de apoyo.

La activación del implante coclear y las primeras palabras de Yahairy

La niña recibió el implante coclear el 19 de agosto y, después de que cicatrizó la herida de la cirugía, el 8 de octubre le colocaron el componente externo, lo ajustaron y activaron. Primero escuchó los sonidos de una prueba y posteriormente percibió la voz de sus padres. Según el reportaje, Yahairy comenzó a hablar pocos minutos después de la activación.

La Fundación Ayúdame a Escuchar ha apoyado a más de 300 personas y proyecta actualizar 16 procesadores de implantes cocleares. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

El dispositivo quedó ajustado inicialmente a un nivel descrito como 50%, con la previsión de aumentar su configuración de forma gradual hasta el 100%, conforme avance su adaptación. Un implante coclear es un dispositivo electrónico con una parte interna, colocada mediante cirugía, y otra externa, que capta y procesa los sonidos. A diferencia de los audífonos convencionales, que amplifican el sonido, estimula directamente el nervio auditivo mediante señales eléctricas, cuya interpretación requiere tiempo, entrenamiento y rehabilitación especializada.

Fundación Ayúdame a Escuchar reporta más de 300 beneficiarios

Virgilio Rodríguez, integrante de la Fundación Ayúdame a Escuchar, explicó que los primeros implantes de la organización se colocaron en el 2015 y que los procesadores necesitan renovarse después de determinado tiempo de uso. “Las actualizaciones consisten en mejorar los procesadores al último modelo, en el que ya se puede conectar por medio de dispositivos electrónicos”, señaló al referirse a las nuevas funciones de los aparatos.

La fundación informó que ese jueves se efectuaron cuatro activaciones cocleares y que, desde el comienzo de sus actividades, más de 300 personas han recibido apoyo. Rodríguez también mencionó un programa de 16 actualizaciones de procesadores, una medida que permitirá renovar los equipos de beneficiarios anteriores.

La Fundación Ayúdame a Escuchar informa sobre nuevas activaciones de implantes cocleares y la actualización de procesadores para sus beneficiarios. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Durante el análisis en Impacto Directo, los participantes explicaron que escuchar por primera vez sonidos antes desconocidos puede representar un cambio importante en la percepción del entorno y en la comunicación de una persona. Uno de ellos señaló que “se abre una puerta de oportunidades y de estímulos que antes la persona no tenía” y destacó que la adaptación puede influir en aspectos mentales, emocionales y conductuales.

También recordó que la niña deberá familiarizarse progresivamente con las voces y los sonidos, pues la activación del dispositivo constituye el comienzo de un proceso de aprendizaje auditivo. Los participantes expresaron su deseo de que más niños guatemaltecos tengan acceso a este tipo de procedimientos y a la rehabilitación necesaria para aprovechar sus beneficios.

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