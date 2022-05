NoEsNormal | Cada año se reporta la desaparición de miles de personas de las cuales, un promedio de 10% ya no se localiza

Así lo afirma Karla Campos, coordinadora del Área de Ciudadanía y Violencia del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), con base en información proporcionada por el Ministerio de Gobernación, aclarando que esos datos incluyen las denuncias por desaparición que maneja esa entidad y no la cifra de cuántas de estas personas fueron localizadas.

En ese sentido, comentó que ha sido difícil que el Estado posea en una sola entidad el número de los desaparecidos y localizados, pues todas manejan información diferente.

En el país fueron creados varios sistemas de alertas, como Isabel-Claudina, para los casos de mujeres mayores de edad, que opera desde el 2018; y el de menores llamado Alba-Keneth (agosto del 2010), en los que se activan alertas para iniciar la búsqueda de inmediato, pues anteriormente había que esperar 24 horas para interponer una denuncia.

Mujeres

En el sistema Isabel-Claudina, del 2018 al cierre del 2021 se activaron 6 mil 343 alertas, un promedio de cuatro desapariciones por día, de las que aún están activas 663. Campos explica que el 90% de mujeres aparece, pero de todas maneras, el 10% que no es localizada es un número alto.

En el 2022 ya se registra un promedio de 5 alertas por día, pues del 1 de enero al 30 de abril, se activaron 635 alertas (por 624 mujeres desaparecidas) de las que 93 siguen activas porque no se han localizado, de acuerdo con datos del Ministerio Público (MP).

De 542 localizadas, 14 fueron ubicadas sin vida, se agrega en la información.

Miles de niños

Respecto a los menores, en la página electrónica del sistema Alba-Keneth se reporta un dato acumulado de 1 mil 772 niños del 1 de enero al 15 de mayo de este año y aunque ya fueron desactivadas 714 alertas, 1 mil 58 permanecen activas.

Por aparte, el MP indicó que se han activado 526 alertas en el sistema Alba-Keneth para el Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina), del 1 de enero al 20 de mayo del presente año. De estas aún permanecen activas 93. Juan Luis Pantaléon, vocero de la institución, explicó que el Maina solo tiene competencia en el área metropolitana, por eso los datos son diferentes al total del sistema que maneja la Procuraduría General de la Nación (PGN).

¿Y los hombres?

En Guatemala hay diversas falencias y una de ellas es la falta de un sistema integral de búsqueda de personas, coincidieron tanto la directiva del GAM como Claudia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Sobrevivientes, que también da seguimiento a estadísticas y a casos recientes de desapariciones.

Por el momento está la ley de Alerta Alba-Keneth para menores y la ley de mujeres desaparecidas para la Alerta Isabel-Claudina, pero en el caso de los hombres todavía no hay un mecanismo más ágil que establezca procedimientos sobre el particular, indicó al explicar algunos detalles.

Campos mencionó que en México existe un sistema de alerta y búsqueda para cualquier persona desaparecida y el protocolo cambia dependiendo de si se trata de hombres o mujeres adultos y también si es un menor de edad, niño o adolescente.

En Guatemala no hay un sistema para búsqueda de hombres, lo que es un vacío legal por lo que se debe modificar la ley y activar protocolos según las características de las personas. “Si se compara el dato de 1 mil 200 mujeres desaparecidas, casi duplica el de los hombres, pero eso no quiere decir que no sea importante encontrarlos”, dice Campos.

Por su parte, Hernández indicó que para mejorar el tema de la búsqueda se tendría que establecer una ley marco de personas desaparecidas, así como todo el procedimiento y protocolos. “Cada uno de estos grupos presenta diferentes circunstancias y motivos de desaparición, por lo que su investigación es muy diferente. Lo mismo tiene que hacerse en el caso de los hombres, para identificar causas”.

Por lo tanto, las especialistas recomiendan mejorar y ampliar los portales electrónicos para que se incluya mayor información, aparte de dar a conocer el mecanismo en los departamentos, municipios y lugares más alejados y orientar a las personas sobre lo que debe hacer si un familiar desaparece. Incluso, en diferentes idiomas y métodos de difusión.

Causas diversas

En cuanto a los motivos de una desaparición, las investigaciones han demostrado que son diversos, pues en el caso del 10% de mujeres que ya no aparece, una hipótesis indica que el 5% podría haber fallecido y el otro 5%, posiblemente migró por diversas causas (incluyendo violencia doméstica o domiciliar), sin descartar que hayan sido víctimas de la trata de personas.

Situaciones similares se presentan con la niñez y adolescencia, aunque se agregan las adopciones ilegales, aparte de que en ocasiones, las madres se llevan a sus hijos al tratar de escapar de la violencia o desaparecen juntos por otras razones. Según la alerta Isabel-Claudina, de las 635 alertas por desaparición de mujeres durante el primer cuatrimestre del 2022, 140 lo hicieron con hijos o hijas.

En el caso de los hombres la situación puede variar, ya que muchos trabajan en labores como tránsito en rutas de comercio, donde se han producido robos. Esto implica que desaparece el vehículo, el producto y en ocasiones también la persona, por lo que se pierde la ruta de donde fue visto por última vez.

“Si el vehículo tiene GPS, en muchas ocasiones se encuentra, pero no a la persona. Además, las primeras horas luego de una desaparición son fundamentales para poder recabar esa información y armar la historia”, indica.

También se han identificado casos de hombres vinculados al crimen organizado incluyendo el narcotráfico; personas que pudieron haber visto algo o andaban cerca del área donde operan estos grupos; estaban involucrados o tuvieron algún problema con alguien perteneciente a ese tipo de estructuras.

Por otra parte, el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informó que el 20 de mayo fueron localizados, entre grupos de migrantes, 28 menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos y tienen alerta Alba Keneth. De ellos, se identificó a 16 en el Centro de Recepción de Retornados en Tecún Umán, San Marcos, y a otros 12 en el Centro de Recepción de Retornados vía aérea ubicado en la zona 13 de la ciudad capital.

Otro dato de interés es el relacionado con la trata de personas con fines de explotación sexual. Campos mencionó que la mayoría de desaparecidos tienen entre 10 y 30 años de edad. La Alerta Isabel-Claudina confirma que de las mujeres reportadas como desaparecidas en el período 2018 al 2021, el 28% tenía de 18 a 20 años de edad y el 41%, de 21 a 30 años.

La directora ejecutiva de Fundación Sobrevivientes, indicó que algunas personas son secuestradas con ese fin, porque asisten a ofertas de trabajo como de venta de productos (incluso perfumes) donde les ofrecen buenos pagos, pero los lugares para las entrevistas son poco accesibles. Incluso, se han sabido de casos en los que despojan a la persona de sus documentos de identificación.

Y respecto a los adolescentes, dependiendo del área donde viven, los hechos podrían relacionarse con grupos de pandillas, las que obligan a los jóvenes a vincularse y no volver a sus hogares.

Casos recientes

Entre cientos de casos, los guatemaltecos van conociendo cada sobre la desaparición de más personas, hombres y mujeres tanto adultos como adolescentes y menores de edad.

El 9 de mayo último desaparecieron los esposos Nelson Villatoro Escobar y Joselin Chacón Lobo, quienes se ganan la vida caracterizando a los payasos “Charquito” y “Chispita”. Según familiares atendieron un evento durante el día en Escuintla y por la noche, otro en la ciudad capital, pero ya no regresaron a su hogar en Amatitlán.

Del 16 al 20 de mayo, según la página de Alba-Keneth, se ha reportado la desaparición de 26 menores de edad.

El 17 de mayo, las fuerzas de seguridad hallaron con vida al bebé de cuatro meses de edad, Pablo Ariel Ramírez Tux, quien había desaparecido cinco días antes de una hamaca en Petén. En el caso fue capturada una mujer señalada de venta de niños.

El 12 de noviembre del 2021, el cantante José Zoel Cruz desapareció en Zacapa luego de concluir su participación en un concierto. Supuestamente un grupo armado lo secuestró.

