Onda del Este traerá más lluvias a Guatemala a partir del sábado 6 de septiembre

Comunitario

Onda del Este traerá más lluvias a Guatemala a partir del sábado 6 de septiembre

Escuintla, el altiplano central y la bocacosta estarán entre las regiones más afectadas por las lluvias previstas para este fin de semana, debido al ingreso de una onda del Este

|

Lluvias en Guatemala onda del Este

El Insivumeh informa sobre el aumento de lluvias a partir de tarde del 6 de septiembre por el acercamiento de una onda del Este. (Foto HemerotecaPL).

Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa sobre las condiciones atmosféricas previstas del 5 al 7 de septiembre.

Pérez prevé un ambiente cálido y soleado durante la mañana del viernes 5; sin embargo, por la tarde podría aumentar la nubosidad en la cadena volcánica y la región sur del país.

Para el sábado, se pronostica un incremento de las lluvias en la bocacosta, el altiplano central y el sur de los valles de oriente.

“Esto, debido al acercamiento de una onda del Este durante la tarde y noche del sábado y la madrugada del domingo”, asevera Pérez.

EN ESTE MOMENTO

Fernanda Bonilla caso Melisa Palacios audiencia de etapa intermedia 2 de septiembre del 2025

Caso Melisa Palacios: Chats y videollamada revelan los momentos previos al crimen

Proveedores del Estado persona revisando papelería

Piden a la CC agilizar fallo sobre norma que obliga a identificar a verdaderos dueños de proveedores del Estado

Lea más: Clima en Guatemala: la canícula concluye y septiembre traerá lluvias intensas

Agrega que durante el domingo 7 de septiembre continuará lloviendo.

El Insivumeh puntualiza que se esperan lluvias en Escuintla y no descarta precipitaciones locales en el sur de Petén, la Franja Transversal del Norte y la región del Caribe.

Las lluvias previstas para el fin de semana están asociadas a la influencia de un sistema de baja presión y a condiciones locales.

La institución advierte sobre la posible crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Le podría interesar: Inundaciones en Escuintla: 25 viviendas dañadas y pozos contaminados por desborde del río Coyolate

Temperaturas máximas previstas:

  • Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C
  • Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 26 °C
  • Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
  • Petén: entre 35 °C y 37 °C
  • Alta Verapaz: entre 28 °C y 30 °C
  • Caribe: entre 32 °C y 34 °C
  • Región del Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

ARCHIVADO EN:

Clima en Guatemala Insivumeh Lluvias en Guatemala Onda del Este Temporada de lluvia 2025 Tendencias nacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS