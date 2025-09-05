Comunitario
Onda del Este traerá más lluvias a Guatemala a partir del sábado 6 de septiembre
Escuintla, el altiplano central y la bocacosta estarán entre las regiones más afectadas por las lluvias previstas para este fin de semana, debido al ingreso de una onda del Este
El Insivumeh informa sobre el aumento de lluvias a partir de tarde del 6 de septiembre por el acercamiento de una onda del Este. (Foto HemerotecaPL).
Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa sobre las condiciones atmosféricas previstas del 5 al 7 de septiembre.
Pérez prevé un ambiente cálido y soleado durante la mañana del viernes 5; sin embargo, por la tarde podría aumentar la nubosidad en la cadena volcánica y la región sur del país.
Para el sábado, se pronostica un incremento de las lluvias en la bocacosta, el altiplano central y el sur de los valles de oriente.
“Esto, debido al acercamiento de una onda del Este durante la tarde y noche del sábado y la madrugada del domingo”, asevera Pérez.
Agrega que durante el domingo 7 de septiembre continuará lloviendo.
El Insivumeh puntualiza que se esperan lluvias en Escuintla y no descarta precipitaciones locales en el sur de Petén, la Franja Transversal del Norte y la región del Caribe.
Las lluvias previstas para el fin de semana están asociadas a la influencia de un sistema de baja presión y a condiciones locales.
La institución advierte sobre la posible crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.
Temperaturas máximas previstas:
- Ciudad de Guatemala: entre 26 °C y 28 °C
- Altiplano central y occidental: entre 24 °C y 26 °C
- Pacífico: entre 33 °C y 35 °C
- Petén: entre 35 °C y 37 °C
- Alta Verapaz: entre 28 °C y 30 °C
- Caribe: entre 32 °C y 34 °C
- Región del Motagua y valles de oriente: entre 37 °C y 39 °C