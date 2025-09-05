Onda del Este traerá más lluvias a Guatemala a partir del sábado 6 de septiembre

Ana Pérez, pronosticadora del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), informa sobre las condiciones atmosféricas previstas del 5 al 7 de septiembre.

Pérez prevé un ambiente cálido y soleado durante la mañana del viernes 5; sin embargo, por la tarde podría aumentar la nubosidad en la cadena volcánica y la región sur del país.

Para el sábado, se pronostica un incremento de las lluvias en la bocacosta, el altiplano central y el sur de los valles de oriente.

“Esto, debido al acercamiento de una onda del Este durante la tarde y noche del sábado y la madrugada del domingo”, asevera Pérez.

Agrega que durante el domingo 7 de septiembre continuará lloviendo.

El Insivumeh puntualiza que se esperan lluvias en Escuintla y no descarta precipitaciones locales en el sur de Petén, la Franja Transversal del Norte y la región del Caribe.

Las lluvias previstas para el fin de semana están asociadas a la influencia de un sistema de baja presión y a condiciones locales.

La institución advierte sobre la posible crecida de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y lahares en la cadena volcánica.

Temperaturas máximas previstas: