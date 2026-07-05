Paso a desnivel de la Roosevelt está listo, pero sigue sin fecha de inauguración

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Paso a desnivel de la Roosevelt está listo, pero sigue sin fecha de inauguración

La construcción del paso a desnivel de la calzada Roosevelt ya está terminada. Las autoridades aún tienen pendiente el proceso de recepción.

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El distribuidor vial de la calzada Roosevelt permanece concluido, mientras las autoridades completan el proceso de recepción. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Casi cuatro años después del inicio de los trabajos de construcción, el paso a desnivel de la calzada Roosevelt entró en su etapa final.

La estructura está concluida y la Municipalidad de Guatemala, incluso, ha divulgado imágenes y simulaciones sobre su funcionamiento; sin embargo, oficialmente la obra aún no puede ser utilizada porque el Ministerio de Comunicaciones mantiene pendiente el proceso de recepción y asegura que todavía no existe una fecha para habilitarla.

El proyecto comenzó en septiembre del 2022 con la promesa de convertirse en una solución para uno de los puntos con mayor congestionamiento vehicular de la ciudad.

La planificación inicial contemplaba entregar la obra en octubre del 2023, pero distintos inconvenientes modificaron el cronograma y extendieron los trabajos durante varios años.

EN ESTE MOMENTO

Arriba, el área de conexión de uno de los puentes gemelos de El Trébol, donde actualmente avanzan las excavaciones y cimientos de la estación 4 del AeroMetro; abajo, una recreación digital de cómo lucirá el mismo sector cuando entre en funcionamiento el principal centro de conexión del sistema.

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Entre los principales obstáculos figuró la necesidad de reubicar una tubería que abastece de agua potable a varios sectores de la capital, situación que obligó a suspender temporalmente la construcción y rediseñar parte del proyecto.

Posteriormente también surgieron problemas relacionados con la supervisión de la obra, lo que volvió a retrasar su ejecución y pospuso la entrega prevista.

Con la infraestructura ya finalizada, ahora comienza una etapa menos visible, pero igual de importante: durante la recepción oficial se verificará que la obra cumpla con las especificaciones técnicas y contractuales antes de autorizar su funcionamiento.

Dicho procedimiento permitirá establecer cuántos días de retraso acumuló la empresa constructora y calcular la multa que correspondería aplicar por el incumplimiento de los plazos.

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De momento, ni el tiempo de atraso ni la sanción económica han sido definidos.

Costo de la obra

El paso a desnivel representó una inversión de Q53 millones 911 mil 518.43 y fue diseñado para mejorar la movilidad entre las zonas 3, 7 y 11 de la capital, además de agilizar el ingreso y la salida hacia el occidente del país.

Mientras las autoridades municipales muestran los beneficios que tendrá la nueva infraestructura una vez entre en operación, la decisión sobre su apertura sigue dependiendo de que concluya el proceso administrativo.

Solo después de la recepción de la obra se conocerá cuándo podrá ser habilitada al tránsito y si el prolongado retraso tendrá consecuencias económicas para la empresa responsable.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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