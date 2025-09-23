Paso en Boca del Monte queda habilitado tras más de12 horas de cierre por deslave

La Policía Municipal de Tránsito de Villa Canales informó este 23 de febrero, a las 17.15 horas, que el paso en la ruta a Boca del Monte fue restablecido.

La vocera municipal, Irma Orantes, indicó que concluyeron los trabajos de limpieza en el kilómetro 11.5 de la ruta afectada.

“Los carriles están habilitados en ambos sentidos. El paso quedó restablecido en las cuestas de Boca del Monte y en la conexión con la avenida Hincapié”, señaló Orantes.

La emergencia ocurrió la madrugada del martes, cuando un deslave arrastró rocas y árboles que bloquearon todos los carriles de la vía.

Desde entonces, el paso permaneció cerrado y las autoridades recomendaron rutas alternas, las cuales colapsaron rápidamente.

Municipios del sur y occidente del departamento de Guatemala resultaron afectados por la alta carga vehicula