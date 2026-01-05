Paso en ruta a Lívingston está cerrado por colapso de tramo en La Comunidad

Pobladores de Lívingson, Izabal, informan que un tramo colapsó cuando se efectuaban trabajos de reparación con maquinaria.

Según detallaron, se permitía el paso en un carril mientras se efectuaban excavaciones para arreglar la vía, cuando el tramo se hundió.

Provial había informado este 5 de enero que los trabajos se efectuaban en el kilómetro 281 de la ruta CA – 13, en la comunidad La Cooperativa.

Vecinos ya habían reportado dificultados para transitar en ese punto en varias ocasiones.

Imágenes del área afectada