Piloto de avioneta declara emergencia en pleno vuelo y logra aterrizaje sin lesiones en La Aurora

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que el piloto de una aeronave privada logró un aterrizaje seguro en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), luego de declararse en emergencia durante un vuelo este viernes 22 de agosto del 2025.

Se trató de la avioneta TG-MAX, tipo Bonanza 35, que descendió sin complicaciones en la pista Bellamar Central. El piloto activó la señal de emergencia y resultó ileso, según la información oficial. No se reveló qué tipo de emergencia fue la que reportó el piloto.

La DGAC informó que su Unidad de Investigación de Accidentes inició los procedimientos correspondientes para establecer las causas del incidente.

Este caso se suma a otro registrado el pasado 14 de agosto, cuando una aeronave tipo Cessna 206 impactó con un ave durante su aproximación al AILA, lo que provocó una pérdida de estabilidad antes del aterrizaje.

Aunque no se ha precisado el número de personas lesionadas ni la gravedad de las heridas, se indicó que todas recibieron atención médica inmediata. Las autoridades activaron los protocolos de emergencia establecidos en la terminal aérea.

