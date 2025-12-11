PMT emite alerta de tránsito complicado en la zona 10 por recorrido de rezado

PMT emite alerta de tránsito complicado en la zona 10 por recorrido de rezado

El tránsito se podría ver afectado en el bulevar Los Próceres y la PMT pide precaución a los automovilistas.

Imagen de referencia. PMT prevé tránsito complicado en el bulevar Los Próceres por cortejo procesional. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital compartió este viernes 11 de diciembre una alerta vial dirigida a automovilistas que circulan por la zona 10 y áreas circunvecinas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, informó que está programado el recorrido del rezado de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, el cual pasará por distintos puntos de la referida zona.

Explicó que los preparativos para el rezado iniciarán a partir de las 11 horas. El recorrido abarcará el perímetro del bulevar Los Próceres, en el tramo comprendido entre la 20 y la 17 calle, aproximadamente desde la Diagonal 6 hasta la 13 avenida.

Montejo instó a los automovilistas a desplazarse con precaución y a atender las indicaciones de los agentes de la PMT.

Covial informó que, debido a trabajos de corte de montaña y retiro de vegetación en el km 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la avenida Hincapié, el paso permanecerá cerrado en todos los carriles de la carretera este jueves 11 de diciembre, de 10 a 12 horas.

“Se ruega a los conductores reprogramar sus recorridos o tomar rutas alternas durante estas dos horas. La PMT de Villa Canales brindará apoyo en la regulación del tránsito por el cierre vial”, anunció la entidad.

Para leer más: PMT anuncia cierre total en el perímetro del Santuario de Guadalupe por celebraciones del 12 de diciembre

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

