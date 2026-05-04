PMT explica cómo está la circulación de vehículos por trabajos en paso a desnivel Lomas del Norte

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PMT explica cómo está la circulación de vehículos por trabajos en paso a desnivel Lomas del Norte

Ministerio de Comunicaciones informa sobre trabajos de reparación y mantenimiento en el viaducto Lomas del Norte.

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DESNIVEL LOMAS DEL NORTE

El Ministerio de Comunicaciones efectúa trabajos en el paso a desnivel Lomas del Norte. (Foto Prensa Libre: Covial)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que, a partir de este lunes 4 de mayo, el Ministerio de Comunicaciones reducirá carriles en el viaducto Lomas del Norte, por reparaciones en la infraestructura.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, explicó que, debido a los trabajos, usarán al máximo el carril auxiliar; además, está habilitado un carril reversible.

Los trabajos se desarrollan en el kilómetro 5.6 de la ruta al Atlántico, con dirección al puente Belice.

Montejo advirtió sobre posibles complicaciones en el tránsito por la reducción de carril, sumadas a las novedades que se registren durante la jornada.

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Remarcó que agentes agilizan y dan prioridad al tránsito proveniente de la zona 18 hacia el puente Belice.

En el área hay señalización y ordenamiento de paradas de buses, así como verificación del cumplimiento de restricciones para transporte pesado y de carga.

Fisuras de más de dos pulgadas de ancho en el paso a desnivel de Lomas del Norte han causado preocupación. Las grietas son visibles desde la parte superior del paso a desnivel y traspasan la estructura hasta la parte inferior, con aperturas de hasta dos pulgadas de ancho.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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