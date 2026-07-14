PMT informa sobre la movilización de dos manifestaciones de salubristas en la calzada Roosevelt

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PMT informa sobre la movilización de dos manifestaciones de salubristas en la calzada Roosevelt

Salubristas se manifestarán en dos tramos de la calzada Roosevelt este 14 de julio.

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SALUBRISTAS, PORTESTA. CALZADA ROOSEVELT 14-6-26

Salubristas se reúnen para manifestar en la calzada Roosevelt. (Foto Prensa Libre: Compartida por Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 14 de julio salubristas se manifestarán en la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que la manifestación está prevista para comenzar a las 8.30 horas.

Un grupo saldrá de la calzada Roosevelt y 21 avenida, zona 11, y se dirigirá al área de El Trébol.

Agregó que otro grupo permanece en el ingreso al Hospital Roosevelt, en el tramo de la calzada Roosevelt y 7a avenida, zona 11.

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Agentes de la PMT trabajan para regular el tránsito en esos sectores y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Aún se desconoce cuál será el recorrido completo de la manifestación de este martes. Aún se desconocen detalles de la manifestación.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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