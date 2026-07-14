PMT informa sobre la movilización de dos manifestaciones de salubristas en la calzada Roosevelt

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este martes 14 de julio salubristas se manifestarán en la Ciudad de Guatemala.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que la manifestación está prevista para comenzar a las 8.30 horas.

Un grupo saldrá de la calzada Roosevelt y 21 avenida, zona 11, y se dirigirá al área de El Trébol.

Agregó que otro grupo permanece en el ingreso al Hospital Roosevelt, en el tramo de la calzada Roosevelt y 7a avenida, zona 11.

Agentes de la PMT trabajan para regular el tránsito en esos sectores y reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

Aún se desconoce cuál será el recorrido completo de la manifestación de este martes. Aún se desconocen detalles de la manifestación.

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Manifestación pacífica, calzada Roosevelt y 21 avenida, zona 11.



Policía MT brinda apoyo y ayuda en la regulación del tránsito para reducir las afectaciones a la circulación vehicular y mantener la movilidad del sector.



Precaución al transitar por el área.



Trabajamos para… pic.twitter.com/ORiBjM5sjy — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) July 14, 2026

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