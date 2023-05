Polvo del Sahara: por cuánto tiempo se desplazará por Guatemala y en qué regiones se concentrarán las partículas

El polvo del Sahara es “una masa de aire caliente y seca” que se forma por los fuertes vientos desde el norte de África y viaja hasta regiones del Caribe, América Central, México y el sur de los Estados Unidos.

Este fenómeno no es inusual y se registra varias veces al año, aunque se estima que su mayor intensidad se registra desde mediados de junio hasta mediados de agosto.

En esta ocasión el polvo sahariano se estará desplazando en el territorio por un periodo corto. El Insivumeh informó que sus efectos se extenderán en el transcurso de la semana desde que ingresó el 8 de mayo pasado, para ir disminuyendo su volumen y terminar de disiparse cerca del 14 de mayo de 2023.

Se prevé que las concentraciones del polvo más altas podrían registrarse específicamente el día miércoles 10 de mayo, alcanzando concentraciones de hasta 22 microgramos por metro cúbico en los departamentos de Izabal y Petén.

“El resto del territorio nacional presentará concentraciones bajas. Sin embargo, el tiempo de ocurrencia del fenómeno del polvo del Sahara sucede entre mediados de junio y agosto, por lo que se esperan masas de polvo de forma intermitente, siendo esta una masa de polvo preliminar”, describe el boletín oficial.

La transferencia del polvo del extenso desierto del Sahara, que tiene una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, puede causar efectos en la salud en algunas personas, pero también resulta importante para los ecosistemas de la Tierra.

Según la evidencia científica, además de transportar minerales y componentes que llegan hasta América ayudan a los suelos a fertilizarse.

Sus efectos también son notables en los ciclos oceánicos, debido a que las altas temperaturas y vientos asociados al recorrido de la nube de polvo, suprimen la formación e intensidad de los ciclones tropicales.

Sin embargo, la masa de polvo posee una humedad menor del 50 por ciento, la cual puede afectar a los humanos desde la piel hasta el sistema respiratorio, pero estos son factores prevenibles y que no llegan representa un alto riesgo.

En épocas anteriores, la visibilidad ha disminuido en algunos países en los que se registra el paso de la nube de polvo. Por ello, el monitoreo de la calidad del aire es constante y las instituciones meteorológicas emiten diversos avisos cuando se presentan estas condiciones.

