Por qué hay tráfico complicado en San Miguel Petapa y Boca del Monte

Autoridades de Tránsito informaron que, por trabajos en una fuga de agua frente a la colonia La Arenera, parte baja de la zona 21, la movilidad vehicular es complicada en dos municipios del sur de la metrópoli.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que las rutas alternas hacia la capital son el tramo de Villa Hermosa y Álamos hacia la avenida Hincapié. También el bulevar El Frutal hacia el puente La Prosperidad, para luego dirigirse hacia la Central de Mayoreo y la calzada Raúl Aguilar Batres.

Añadió que se ha visto afectada la habilitación de carriles reversibles y que los trabajos podrían culminar a las 9 horas.

La movilidad vehicular es lenta en San Miguel Petapa y las rutas alternas también presentan alta carga vehicular.

La PMT de Villa Canales también informó de tránsito lento en la vía principal de Boca del Monte.

Añadió que muchos automovilistas han tomado como ruta alterna ese tramo por los trabajos en la zona 21.

La PMT de San Miguel Petapa compartió un comunicado en el que informó que Empagua trabaja en la reparación de una fuga en una tubería principal en la avenida Petapa.

Empagua destacó que su equipo técnico labora en el área para reparar la fuga a la brevedad y pidió precaución a las personas que circulan por el lugar.

