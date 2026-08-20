Prensa Libre y su evolución de 75 años para servir a Guatemala

“Esperamos que el público encuentre en Prensa Libre un periódico moderno, informativo, variado y ameno”, fue la visionaria expresión del afán de servicio e innovación editorial con que surgió Prensa Libre. “Presentamos con este número los primeros servicios e iremos agregando otros en el correr de los días”, expresaba el primer editorial, del 20 de agosto de 1951, que mencionaba días, pero sin duda preveía años y décadas de compromiso con la mejora constante.

Es necesario recordar que los primeros ejemplares de Prensa Libre, labrados con máquina de escribir y tipos fijos, fueron impresos aquella mañana de lunes, hace75 años, en una máquina plana manual que databa de 1900.

La primera rotativa, adquirida en 1953, fue bautizadacomo Huracán y tenía una capacidad de mil 500 ejemplares por hora. Gracias a la aceptación del público lector, siguió creciendo la circulación al punto de que, en 1962, llegó una renovación total: la primera rotativa Goss Universal, capaz de imprimir hasta 30 mil ejemplares de 64 páginas por hora.

El cambio al sistema offset, adoptado en 1975, representó otra transformación decisiva. La incorporación sucesiva de nuevas rotativas y sistemas de preprensa permitió aumentar la capacidady, al mismo tiempo, elevar los estándares de calidad.

La innovacióncontinuó con el paso del sistema fotomecánico a la tecnología digital de impresión en 1998.

Prensalibre.com

El 17 de enero de 1996, cuando el internet comenzaba a transformar la comunicación en el mundo, Prensa Libre dio un paso pionero: se convirtió en el primer medio de comunicación guatemalteco en crear su sitio web. Tres décadas después, la edición digital se haconvertido en la página de referencia informativa de Guatemala, con más de 5.5 millones deusuarios únicos mensuales, con múltiples servicios como las actualizaciones en tiempo real, los recursos multimedia, las redes sociales, transmisiones en video e interacción digital constante.

Nuestro papel en la historia

A la vez, nuestra emblemática edición impresa diaria sigue evolucionando en diseño, secciones y espacios para la participación de los lectores. Pero también está disponible, para suscriptores, el formato PDF diario y acceso al archivo histórico de ediciones, como un recordatorio de nuestro compromiso de servicio y al mismo tiempo un referente esencial para visualizar cómo se escribe la historia económica, política, social, artística y cultural del país.

TV y radio

Prensa Libre ha completado un ciclo informativo de 360 grados. En el 2003 surgió Guatevisión, un canal de información y entretenimiento cuyos noticieros se rigen por la línea editorial de independencia, libertad y dignidad, para brindar noticias necesarias para la toma de decisiones.

En este 2026, como continuación y símbolo de este afán de innovación constante, surgió Prensa Libre Radio, que amplía el servicio informativo a través de la frecuencia 106.5 FM y sus transmisiones digitales.

Así, la misma vocación que durante décadas hizo posible perfeccionar las rotativas, modernizar la preprensa y transformar la producción del periódico continúa hoy en un ecosistema de medios mucho más amplio, moderno y variado.

Las formas de leer, escuchar y compartir las noticias con la calidad de Prensa Libre se han expandido, pero siempre con el compromiso que nos legaron nuestros fundadores: “Nos colocamos de entrada en una postura democrática y defenderemos a capa y espada tanto en lo nacional como en lo internacional los postulados que miran hacia la dignificación del hombre, la emancipación políticoeconómica de los pueblos y el rechazo de la agresión en cualquiera de sus formas”.