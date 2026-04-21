Procesos legales y mitigación en km 24.5 de ruta a El Salvador siguen sin avanzar

A pocas semanas del inicio de la temporada de lluvias, los procesos administrativos y penales contra el dueño del terreno que colapsó en el kilómetro 24.5 de la ruta a El Salvador siguen sin resolverse.

La Municipalidad de Fraijanes impuso una multa de Q500 mil a César Érick Rolando Winter Chen, dueño del terreno. Sin embargo, el propietario ha presentado varios recursos ante un juez, aduciendo que no tiene la culpa del derrumbe ocurrió debido a causas naturales, según Rudy Ortiz, secretario de la comuna. El cobro de la multa será obligatorio hasta que se agoten estos procesos.

Después de varias semanas sin ser localizado, personal de la municipalidad logró notificar a Winter Chen sobre el proceso administrativo sancionatorio en su contra en uno de los inmuebles que tiene registrados en Fraijanes.

De acuerdo con Ortiz, se le impuso la multa más elevada que permite el Código Municipal, por realizar trabajos de construcción sin tener la licencia. También se le requirió implementar medidas de mitigación para reducir la vulnerabilidad del lugar, las cuales deben ser respaldadas con un estudio elaborado por un geólogo o especialista en la materia.

“No solo nos importa que pague la sanción por lo que hizo, sino que, si el Ministerio de Comunicaciones no quiere o no puede invertir en el lugar, que él (Winter Chen) se haga cargo de las medidas de mitigación”, dijo el secretario municipal.

“Desconocemos el tiempo que esto pueda llevar en los juzgados, pero de nuestra parte estamos agotando el proceso que nos corresponde y accionamos por la vía administrativa y por la vía penal”, agregó, pues la Municipalidad de Fraijanes también denunció penalmente en el Ministerio Público (MP) al propietario del terreno.

Sin avances

Mientras se resuelven los procesos relacionados con la multa en los juzgados y la denuncia penal en el MP, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) aún no tiene los resultados finales de los estudios técnicos para conocer los riesgos naturales del terreno donde ocurrió el derrumbe, los cuales servirían para apoyar los trabajos de ingeniería civil. La cartera podría recibir los informes en la segunda quincena de abril.

Como parte de las reparaciones que se realizan en el área, previo al inicio de la época lluviosa, la cartera indicó que se repara la carpeta de rodadura —capa superior y final de un pavimento—.

“El área del talud aún no se va a intervenir, derivado de que se debe solucionar el tema legal y por tratarse de un área privada”, indicó el CIV.

En su momento, las autoridades señalaron que la responsabilidad del ministerio era mantener expedita la carretera, la cual es centroamericana, y solo intervendrían del borde hacia 40 metros a cada lado. Los trabajos adicionales debía realizarlos el dueño del terreno donde ocurrió el deslave.

Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) también indicaron que el propietario de la obra debía hacerse responsable de las medidas de mitigación, pues dejó la montaña a 90 grados, sin ninguna protección, lo que provocó el derrumbe.

Cuando el talud se desplomó, el CIV realizó en el área trabajos de limpieza y bacheo; se demolió el arriate central para habilitar los carriles y, como barrera de contención, colocó el 11 de octubre pasado ocho contenedores tipo marítimo estándar —usados para el transporte en buques y camiones—, que se llenaron de rocas. Cada estructura mide 12 metros de largo, 2.4 de ancho y 2.6 de alto.

La medida se anunció como provisional, mientras se encontraba una mejor solución para intervenir el punto afectado. Sin embargo, las estructuras permanecen en el lugar “de manera preventiva”, según informó el ministerio.

El CIV también presentó una denuncia en el MP contra Winter Chen por los daños y las pérdidas ocasionadas en el kilómetro 24.5 de la carretera a El Salvador. La cartera indicó que está a la espera de los avances de la investigación que realiza la fiscalía.

Los hechos

El 6 de octubre del 2025, a las 3.35 horas, un talud de 30 metros de altura colapsó bajo la lluvia; toneladas de tierra cayeron sobre una gasolinera y una tienda de conveniencia en fase de ejecución, y el guardián quedó soterrado. La obra carecía de licencia de construcción y tampoco contaba con los estudios de impacto ambiental emitidos por las autoridades competentes.

Dicho terreno mide tres mil 700 metros cuadrados, según el registro catastral de la Municipalidad de Fraijanes, y es propiedad de Winter Chen.

En la parte alta del talud se encuentra la lotificación Joya de Oro, donde varias casas fueron declaradas en riesgo y, durante los trabajos de limpieza, al menos cinco fueron evacuadas.

Ortiz señala que la municipalidad “no puede invertir en terrenos privados”, por lo que trabajan en acciones dentro de su competencia, como planes de manejo de aguas residuales y pluviales para que los vecinos los implementen, además de notificar a los propietarios colindantes sobre los riesgos en el área.

Asegura que, frente a una nueva temporada de lluvia, preocupa que la recuperación del tramo carretero no progrese y que enviarán un memorial al Ministerio de Comunicaciones para que informe sobre el avance de los trabajos y las medidas de mitigación implementadas, recomendadas por la Conred el año pasado.