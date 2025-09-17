Programa Manos a la Obra impulsa crecimiento de emprendedores y pymes

El programa Manos a la Obra, presentado este 17 de septiembre por Grupo Prensa Libre y Guatevisión, busca impulsar a emprendedores y fortalecer a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del país.

En Guatemala, más del 80% de la fuerza laboral se concentra en el sector de los emprendedores y las pymes. Conscientes de su valor en el progreso del país, el programa busca fortalecer estos negocios y, al mismo tiempo, fomentar oficios técnicos vinculados con la industria de la construcción.

Manos a la Obra tiene aliados estratégicos: Banco Industrial, Grupo Progreso, Cemaco, Pinturas Paleta/Grupo Solid y Grupo AG, que unirán esfuerzos para remodelar, en una primera temporada, ocho negocios con el fin de mejorar su funcionalidad y productividad.

Estas transformaciones llegarán a la pantalla chica en ocho capítulos que se transmitirán por Guatevisión cada lunes, a las 18 horas, del 27 de octubre al 15 de diciembre.

Ariel Koll-Nescher, presidente ejecutivo de Pinturas Paleta/Grupo Solid, señaló que se trata de un proyecto con el cual buscan impactar en el sector de los pequeños y medianos empresarios y en los emprendedores, base del sistema económico en Guatemala.

“Es una forma de reconocer la labor que hacen y que puedan seguir creciendo, seguir aportando y generando empleos, y ser parte del crecimiento económico que necesita el país”, dijo Koll-Nescher durante la presentación del programa.

“El objetivo es apoyar a los emprendedores y a las pymes para que tengan un espacio digno que les permita visibilizarse mejor ante sus clientes finales, además de formar al talento que desarrollará ese trabajo en el sector de la construcción”, expresó María José Paiz, gerente de Relaciones Institucionales de Banco Industrial.

Convocatoria

La convocatoria para participar se abrió el 16 de septiembre y los negocios interesados tienen hasta el 6 de octubre para llenar el formulario de inscripción que se habilitará próximamente.

El 10 de octubre se seleccionarán ocho emprendimientos, y el anuncio de los beneficiados con la remodelación de sus espacios será el 14 de octubre.

Christian Blank, gerente general de Grupo Prensa Libre, indicó que el objetivo más trascendente de este proyecto es aportar al sector de la construcción, además de dignificar y visibilizar la labor que realizan a diario las distintas profesiones involucradas en esta industria —pintores, plomeros, electricistas, albañiles—.

La televisión será el medio para mostrar este trabajo, con un programa de renovación de espacios, en un sector que es generador de empleo.

Cada remodelación estará a cargo de expertos técnicos en plomería, electricidad, carpintería y pintura, actores que son parte del desarrollo económico del país.

Ocho episodios

A partir del 27 de octubre, cada lunes a las 18 horas se transmitirá por Guatevisión el programa Manos a la Obra. Serán ocho episodios, uno por cada negocio remodelado.

De acuerdo con Ricardo García Santander, gerente de producción de Guatevisión, el programa tendrá una duración de una hora y tiene como objetivo transformar los espacios de micro y pequeños emprendedores, proceso que será acompañado por los televidentes.

“Vamos a contar las historias que hay detrás de cada una de estas personas, pero el objetivo más importante es transformar estos negocios guatemaltecos y darles una nueva oportunidad para que sigan creciendo”, dijo García Santander.

Agregó que las pymes tienen un rol fundamental dentro del sector económico y constituyen una columna de la economía nacional, por lo que apoyarlas y brindarles herramientas para su crecimiento es esencial.

El programa no solo mostrará la renovación de espacios, también busca ser una ventana para inspirar a más emprendedores y a más personas a capacitarse en la construcción y en oficios tradicionales. Para lograrlo, se transmitirán cápsulas de especialistas en distintos oficios que darán consejos prácticos para el cuidado del hogar y el uso eficiente de recursos como energía y agua.

Los contenidos serán compartidos en televisión y en plataformas digitales, lo que permitirá alcanzar a más audiencia y potenciar el impacto del programa.

Blank mencionó que Manos a la Obra es un ejemplo del trabajo conjunto entre el sector privado y los medios de comunicación, cuyo fin es impulsar a los emprendedores, fortalecer los oficios y aportar al crecimiento del país.