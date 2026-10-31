Puente Pinula: alcalde habilita el paso pese a tres advertencias de cierre de la Conred

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) volvió a recomendar el cierre del puente Pinula, en Villa Hermosa, San Miguel Petapa, luego de que el alcalde Mynor Morales autorizara de nuevo el paso de vehículos livianos. Es la tercera advertencia de la institución desde el 4 de octubre, debido a los riesgos que representa utilizar la estructura.

El nuevo llamado fue divulgado este sábado 31 de octubre.

La institución ha solicitado suspendertanto el tránsito vehicular como el peatonal y mantener la restricción por prevención hasta que concluyan los trabajos de mitigación y recuperación y el personal técnico confirme que existen condiciones seguras para utilizar el puente.

La recomendación toma en cuenta el informe preliminar del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), según explicó la Conred en un comunicado.

¿Por qué la Conred pide cerrar nuevamente el puente Pinula?

La institución señaló que las evaluaciones realizadas por la Municipalidad de San Miguel Petapa, incluida una prueba de vibraciones, permiten conocer las condiciones actuales de la estructura y orientar las acciones para atender la emergencia.

Sin embargo, considera necesario mantener el cierre preventivo hasta que finalicen los trabajos de mitigación y recuperación y el personal técnico competente verifique la seguridad del puente.

Valeria Urízar, de Comunicación Social de la Conred, reiteró que la prioridad es proteger a quienes viven y transitan por Villa Hermosa. Por ello, recomendó utilizar rutas alternas y evitar el paso por el puente.

¿Qué decidió el alcalde sobre el paso por el puente Pinula?

Dos días antes de la nueva advertencia, el alcalde Mynor Morales anunció en un video publicado en redes sociales que los vehículos livianos podían volver a circular por el puente.

El alcalde explicó que la habilitación temporal permitiría contabilizar los vehículos y medir las vibraciones de la estructura para efectuar los análisis correspondientes.

"La finalidad de poder hacer el conteo de vehículos, la vibración del puente y hacer los análisis correspondientes para poder lograr tener los resultados lo antes posible y poder garantizar que usted está pasando en una zona segura", afirmó.

Morales defendió la decisión y aseguró que buscaba obtener resultados técnicos lo antes posible.

Tres advertencias de cierre desde octubre

La Conred recomendó por primera vez el cierre preventivo del puente Pinula el 4 de octubre. Diez días después, el 14 de octubre, reiteró el llamado debido al riesgo que representa el uso de la estructura.

El tercer pronunciamiento se produjo este 31 de octubre, después de que la Municipalidad habilitara de nuevo el paso de vehículos livianos.

En sus tres advertencias, la institución ha insistido en la necesidad de restringir el tránsito mientras se realizan las intervenciones correspondientes y se comprueba técnicamente que el puente puede utilizarse de forma segura.

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