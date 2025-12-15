Qué días tendrán asueto los trabajadores del Estado en Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social otorga permiso laboral con goce de salario a los trabajadores de instituciones centralizadas y descentralizadas de la administración pública, en el marco de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

El Acuerdo Gubernativo 222-2025 establece que los servidores públicos tendrán asueto el miércoles 24, viernes 26 y miércoles 31 de diciembre del 2025.

Según el Decreto 1748, Ley de Servicio Civil, entre los días de asueto con goce de salario se encuentran el 24 de diciembre al mediodía, el 25 de diciembre, el 31 de diciembre al mediodía y el 1 de enero, por lo que las autoridades consideran conveniente conceder permiso laboral en las fechas mencionadas.

Se exceptúa a los empleados públicos que, conforme a su pacto colectivo, tengan establecido un día de descanso distinto.

También quedan excluidos quienes presten servicios esenciales o tengan actividades programadas impostergables.

El Mintrab señala que los días referidos son inhábiles, salvo las excepciones.

