Qué implica y qué cambiará con la nueva política de cielos abiertos entre El Salvador y Guatemala

La puesta en funcionamiento del aeródromo El Zapote, en Ahuachapán, es parte de la política de cielos abiertos entre El Salvador y Guatemala, una medida que cambiará las condiciones del transporte aéreo en la región.

Con esta política, los vuelos entre ambos países podrían operar bajo condiciones similares a las de rutas domésticas, lo que implica, menos cargas impositivas y procesos migratorios más ágiles. Esto facilitaría el traslado de pasajeros, especialmente en vuelos privados de corta distancia y aviación general, aunque de momento no se tienen rutas comerciales.

El nuevo aeródromo, ubicado en San Francisco Menéndez, Ahuachapán, cerca de la zona costera occidental, fue construido con una inversión superior a los US$2.3 millones. Cuenta con una pista de un kilómetro, sistemas de iluminación, señalización y drenaje, así como instalaciones para migración, áreas de espera y estacionamiento.

De acuerdo con la información oficial, esta infraestructura permitirá atender operaciones de aviación general, incluyendo emergencias médicas, vuelos de entrenamiento y turismo aéreo, ampliando las capacidades más allá de los aeropuertos principales.

Su integración al modelo de cielos abiertos refuerza la conectividad regional, al facilitar rutas más directas y económicas entre puntos estratégicos de ambos países, lo que podría dinamizar el turismo en zonas costeras y mejorar la logística para el sector empresarial.

Además, la medida abre la posibilidad de mayor competencia entre operadores aéreos, lo que en el mediano plazo podría traducirse en más frecuencias y mejores tarifas para los usuarios.

En conjunto, la política de cielos abiertos y la expansión de infraestructura aérea apuntan a consolidar un corredor más eficiente entre El Salvador y Guatemala, con impacto directo en la movilidad, el comercio y la integración regional.